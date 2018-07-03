Ватикан наградил российского адвоката Орденом Святого Григория Великого

В условиях сложных отношений России и Запада, изменений, которые происходят в религиозном законодательстве, Ватикан сделал большой подарок всему правовому сообществу. 28 июня 2018 года в резиденции Апостольского нунция Святейшего Престола в России прошла церемония вручения Ордена святого папы Григория Великого адвокату Владимиру Васильевичу Ряховскому, члену Совета по правам человека при Президенте РФ и сопредседателю Славянского правового центра. По существу в лице Владимира Ряховского были признаны не только его личные заслуги как адвоката, но и достижения российской общественности в сфере свободы совести и убеждений.

Знаки отличия Ордена Святого Григория Великого Владимиру Ряховскому от имени Папы Римского Франциска вручал нунций Святейшего Престола архиепископ Челестино Мильоре, который отметил большой вклад адвоката в дело защиты верующих и утверждения принципа свободы и достоинства личности в России. Отныне Владимир Ряховский является Кавалером Ордена Св. Григория Великого.

По словам Владимира Ряховского, для него эта награда стала большой неожиданностью, хотя адвокат много раз защищал представителей самых разных конфессий, в том числе и представителей Католической Церкви в нашей стране. Были дела, связанные и с Армянской Католической Церковью, и с францисканским монастырем в Москве, и помощь в обеспечении деятельности католического прихода при американском посольстве. Портал «Религия и право» регулярно публикует материалы о проблемах с возвращением церковных зданий Российской Католической Церкви.

Одно из последних дел стало показательным и касалось Католической Церкви в Сибири. Одним из таких центров христианской культуры является Новосибирская епархия Российской католической церкви (РКЦ), которую возглавляет епископ Иосиф Верт, российский немец, родившийся в Казахстане. Епархия стала средоточием и благотворительной помощи в рамках «Каритас», и религиозного образования, и местом, куда приходят представители новосибирской интеллигенции на лекции и концерты. Однако осенью прошлого года епархия чуть не лишилась одного из своих активистов – священника Янеза Севера, SJ, главы Католического центра духовного развития «Иниго». 16 октября 2017 года решением Новосибирского районного суда был аннулирован вид на жительство о. Янеза Севера в России. Решающую роль в пересмотре дела сыграло вмешательство члена Совета по правам человека при президенте РФ адвоката Владимира Ряховского, который представлял интересы священника в суде. В результате 6 февраля 2018 г. Новосибирский областной суд отменил решение районного суда об аннулировании вида на жительство и вынес дополнительное решение, что происходит очень редко. Отец Янез служит в России с начала 1990-х годов как член независимого российского региона Общества Иисуса и руководитель общероссийского Культурного центра «Иниго» в Новосибирске. Этот центр проводит открытые лекции, семинары, конференции, концерты на базе Преображенской епархии. На сайте центра создан богатый исторический архив по истории Католической Церкви в Сибири.

Как отметил тогда Владимир Ряховский, выдворение католического священника было бы, безусловно, несправедливостью и личным потрясением для него, который половину своей жизни провел в России. Трагедия сегодняшнего времени состоит в том, что в российском обществе эйфорию вызывают именно законные решения, которые и должен принимать суд в рамках нормального правового процесса.

Получая из рук Апостольского нунция Орден, Владимир Ряховский подчеркнул, что вся его жизнь связана с защитой прав верующих: еще в детские годы он видел жизнь своих родителей, служителей протестантской церкви, в условиях гонений и постоянных судебных процессов. В то тяжелое советское время Ряховский говорил: «я хочу быть «Арией», — так как ведущим адвокатом, защищавших гонимых верующих, в том числе отца Владимира Ряховского, был адвокат Семен Ария. Разгоны богослужений с помощью милиции, тюремные сроки для пасторов и епископов, попытки отнять детей у верующих родителей – все это было перед глазами Владимира Васильевича с самых детских лет. Эту боль за верующих, острое чувство несправедливости, которая часто свершается в России по отношению к верующим, Владимир Ряховский пронес через всю жизнь. Будучи и адвокатом, и общественным деятелем, Ряховский отстаивал свободу после принятия Закона о свободе совести 1997 года, после принятия «Закона Яровой» в части контроля миссионерской деятельности, адвокат также в авангарде демократических сил гражданского общества.

Высокая награда – это также аванс на будущее, это вдохновение для работы Владимира Ряховского и всех коллег по Славянскому правовому центру, который работает с верующими разных конфессий с 1990-х годов.

Теперь в России есть обладатель одного из высших светских Орденов Католической Церкви. Орден Святого Григория Великого – папский рыцарский орден четвертого класса, который вручается в разных странах мира выдающимся людям за их заслуги перед Церковью и обществом. 28 июня Дамой Ордена Святого Григория Великого стала также адвокат Янина Лазовская, защищавшая приют сестер Матери Терезы в Москве. Надо сказать, что число людей, которые могут быть награждены этим Орденом, ограничено определенным количеством (Орден вручается новому кандидату только, когда кто-либо из рыцарей Ордена покидает этот мир).

Среди награжденных Орденом Святого Григория Великого писатель Гилберт Честертон и Оскар Шиндлер, спасавший евреев от нацистов. Из российских граждан Орденом в 2015 году был награжден также Ярослав Терновский член Общероссийского общественного движения «Католическое наследие», представлявший католиков в Общественной палате РФ.

Грамота Папы Франциска по поводу вручения Ордена Святого Григория Великого Владимиру Ряховскому, утвержденная подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, гласит:

«Франциск Верховный Понтифик

Принимая охотно прошение, к нам обращенное, из которого мы узнали о Твоих заслугах в содействии и поддержании блага Церкви и христианства, желаем подать Тебе ясное свидетельство нашей благодарности и возводим, назначаем и объявляем Тебя, Владимир Ряховский, Кавалером Светского Ордена Святого Григория Великого и наделяем Тебя правом пользоваться всеми привилегиями, присущими этому достоинству».

В сфере свободы совести столь высокая международная награда Святейшего Престола вручается впервые. Вполне возможно, что это связано и с особыми отношениями после встречи в Гаване Папы Римского и Патриарха Московского, и с особым отношением Папы Франциска к России, и со стремлением Папы не забывать о гонимых христианах любых конфессий.

Роман Лункин

Источник: «Религия и право»