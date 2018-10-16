В Улан-Баторе прошла церемония погребения Апостольского префекта Монголии

Похороны апостольского префекта Монголии епископа Венсеслао Падильи состоялись 14 октября в Улан-Баторе. Католический прелат, уроженец Филиппин, скончался 25 сентября от сердечного приступа на 69-м году жизни, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Fides

На заупокойную Мессу по епископу, которая была отслужена в улан-баторском соборе Свв. Петра и Павла, собралось около 1500 человек. Богослужение возглавил мальтийский архиепископ Альфред Шуэреб, Апостольский нунций в Южной Корее и Монголии. В своей проповеди он высоко оценил «любовь, смирение и верность служению», которые были присущи покойному.

Венсеслао Сельга Падилья родился 28 сентября 1949 года на Филиппинах. В 1976 он, будучи членом Ордена Непорочного Сердца Марии («миссионеров Шойта») стал священником, после чего 15 лет прослужил миссионером на Тайване. После того как Монголия установила дипломатические отношения с Ватиканом, о. Падилья вместе с двумя монахами – собратьями по Ордену отправился в 1992 году в Монголию. Первые католические богослужения совершались в частных жилищах в Улан-Баторе и посольствах европейских стран. В том же году о. Венсеслао Падилья был назначен руководителем Миссии sui iuris Урги. В ходе своего служения в Улан-Баторе основал в городе три католических прихода.

В июле 2002 года Папа Иоанн Павел II преобразовал Миссию Урги в Апостольскую префектуру Улан-Батора и назначил о. Падилью её префектом. 2 августа 2003 года было объявлено о возведении его в сан епископа. Иоанн Павел II планировал лично хиротонисать Падилью во время своего государственного визита в Монголию, но по состоянию здоровья понтифика эта поездка была отложена. Епископская хиротония Венсеслао Падильи состоялась в Кафедральном соборе Свв. Петра и Павла в Улан-Баторе 29 августа 2003 года. Ее возглавил префект Конгрегации евангелизации народов кардинал Крешенцио Сепе. В 2016 году епископ Падилья рукоположил первого священника – этнического монгола. Им стал Иосиф Энхе-Батор.