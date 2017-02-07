В швейцарском Фрибуре отметят первую годовщину встречи в Гаване

Фрибур, Швейцария. Во Фрибургском университете отметят первую годовщину исторической встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла, состоявшуюся в Гаване 12 февраля прошлого года.

В мероприятии, которое пройдет по инициативе Швейцарской епископской конференции и Института экуменических исследований при Фрибурском университете, примут участие президент Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох и председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Также в университете ждут епископа Лозанны, Женевы и Фрибура Шарля Мореро, митрополита Швейцарского Иеремию (Константинопольский патриархат) и государственную советницу кантона Фрибург Мари Гарнье.

Ожидается, что кардинал Кох и митрополии Иларион, которые занимались непосредственной подготовкой встречи Папы и Патриарха, расскажут о «вызовах и перспективах» диалога между Римско-Католической и Русской Православной Церквами.

Источник: Благовест-инфо