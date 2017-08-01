В середине июля Facebook без объяснения причин заблокировал более двадцати католических страниц

18 июля 2017 года за одни сутки более 20 католических страниц (у некоторых из них — около миллиона читателей) были заблокированы в Facebook по неизвестным причинам, сообщает Catholiс News Agency.

Из этих страниц 21 принадлежит пользователям из Бразилии, четыре — англоязычные страницы с администраторами из США и Африки. У большинства заблокированных страниц было значительное количество читателей — от сотен тысяч до шести миллионов.

Одно из заблокированных англоязычных сообществ — «Jesus and Mary», у которого 1,7 миллиона читателей. Администратор сообщества Годвин Делали Ададзи рассказал CNA, что он заходил на Facebook около восьми часов вечера 17 июля, когда его попросили загрузить фотографию, потому что его личный аккаунт был «заподозрен в подозрительных действиях».

Г.Д. Ададзи сказал, что он ознакомился с правилами Facebook и не увидел никаких нарушений с его стороны, которые могли бы повлечь блокировку страницы.

Он отправил два обращения в Facebook, но не получил ответа.

Другое заблокированное англоязычное сообщество — «Catholic and Proud», у которого было шесть миллионов читателей. Администратор страницы Кеннет Алимба из Нигерии сказал CNA, что его страница также была заблокирована без объяснений.

Он отправил запросы в Facebook, но «сомневается в отношении ответа». К. Алимба добавил, что обратил внимание на то, что другие католические сообщества в Facebook, которые он запустил, и у которых меньшее количество последователей, все еще доступны.

«Единственное уведомление, которое я получил, состояло в том, что мы не придерживались их политики, но это все без причины, ни одного примера, абсолютно ничего. Вот все, что мы знаем. Были удалены также входящие письма, и мы не могли никому ответить», — рассказал К. Алимба.

Еще одна заблокированная англоязычная страница, «Fr. Rocky», принадлежит американскому священнику отцу Фрэнсису Дж. Хоффману, исполнительному директору Relevant Radio, у которого было 3,5 миллиона читателей. В этом сообществе ежедневно публиковались молитвы, фотографии и учебные видеоролики.



Восстановление страниц

Чуть более суток спустя католические сообщества Facebook, чьи администраторы сообщили о внезапном удалении, были восстановлены.

«Все страницы были восстановлены. Их исчезновение произошло случайно из-за сбоя в программе обнаружения спама. Приносим искренние извинения в связи с возникшей проблемой», — сообщил порталу National Catholic Reporter пресс-секретарь Facebook в электронном письме, отправленном поздно вечером 19 июля.

В тот же день «Fr. Rocky» опубликовала снимок статуи Девы Марии, в подписи к которому говорится: «Спасибо Богу, я вернулся на Facebook!»

«Это послужит для нашего пробуждения. Мы настоятельно призываем всех неравнодушных радиослушателей и подписчиков Facebook загрузить бесплатное приложение Radio Reliance в качестве надежного ресурса для ежедневных вдохновляющих программ», — заявил администратор «Fr. Rocky» в сообщении.

В 2016 году Facebook подвергся критике из-за цензуры в новостных сообщениях. Основатель крупнейшей социальной сети и руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг отверг обвинения в цензуре и встретился с консервативными лидерами США, чтобы убедить их в нейтралитете Facebook.

Ранее учетные записи пользователей также были непреднамеренно заблокированы в Facebook из-за сбоев системы или многочисленных жалоб на страницу за короткий период времени. В этих случаях Facebook восстанавливал учетные записи после просмотра их содержимого.

Источник: Rublev.com