В РПЦ предложили привлечь Шнура и Тимати к популяризации русской культуры

В РПЦ предложили привлечь Шнура и Тимати к популяризации русской культуры

Март 12, 2017

Для популяризации русской культуры среди молодежи нужно обратиться к рэперу Тимати и группе «Ленинград», заявили в . По мнению министра культуры Владимира Мединского, в этом также могут помочь популярные блогеры.

Глава Патриаршего совета РПЦ по культуре епископ Егорьевский предложил обратиться к группе «Ленинград» и рэперу Тимати, чтобы те исполнили песни на стихи русских классиков для популяризации культуры среди молодежи. Об этом епископ заявил ​на встрече с блогерами в Министерстве культуры, передает Интерфакс.

«Этот год мы хотим посвятить русской классике, пригласить самые популярные ансамбли и исполнителей. Например, если бы группа «Ленинград» исполнила какую-нибудь песню на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее, это бы возмутило одно поколение, но это бы услышало другое. Каких-то еще исполнителей [можно привлечь], Тимати например», — предложил епископ Тихон.

Он отметил, что на протяжении нескольких лет во время празднования Дня славянской письменности и культуры «мы собирались на Красной площади и пели хором всей страной песни», но сейчас «наступил кризис жанра».

Ранее в ходе встречи министр культуры России Владимир Мединский заявил, что для популяризации образования и культуры ведомство собирается привлечь популярных российских блогеров.

«Важно показать, что модно учиться, читать. В том числе и классику. Ненавязчиво подсказать, что читать можно не только Twitter. Показать, куда можно сходить, что можно и нужно молодому человеку посмотреть, что узнать», — сказал министр.

Он также сообщил, что ведомство может составить «список лучших блогеров», которых будут обеспечивать «почти круглосуточным проходом во все наши -заповедники, театры, филармонии, », чтобы они смогли сделать репортажи. Кроме того, Минкультуры постарается обеспечить блогеров билетами, если они решат сделать новость о какой-либо премьере, отметил Мединский.

На прошлой неделе директор Эрмитажа заявил, что благодаря лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову слово «музей» перестало ассоциироваться у граждан «с чем-то скучным».

«Спасибо ситуации вокруг Исаакия и Шнуру — слово «музей» стало произноситься с большой буквы», — отметил Пиотровский.

Так он отреагировал на выложенный Шнуровым в Instagram видеоролик, на котором лидер «Ленинграда» читает стихотворение собственного сочинения, посвященное передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, уточняет РБК.

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