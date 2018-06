В Риме презентовали самую раннюю работу да Винчи — изображение библейского персонажа

Итальянские исследователи установили подлинность и представили сегодня в Риме самое раннее из подписанных произведений Леонардо да Винчи — майолику, изображающую архангела Гавриила. Ее гений Возрождения выполнил в 19-летнем возрасте, сообщает портал Сapital.ua.

Согласно выводам профессора Эрнесто Солари, исследователя творчества Леонардо, на протяжении трех лет занимавшегося изучением произведения, которое долгое время хранилось у потомков аристократической семьи Фениче ди Равелло, на портрете в профиль художник изобразил самого себя. По его мнению, таким образом творец решил увековечить память о том, как он из студента и подмастерья стал художником.

«Леонардо стремился достичь совершенства и выработать рецепт вечного искусства — во многом благодаря этому он выбрал майолику, которая позволяет сохранить яркость краски», — сказал Солари, напомнивший, что да Винчи в детстве обучался этому искусству в мастерской, которой владели его дед и отец.

Солари вместе со специалистом в области графологии Иваной Розой Бонфантино удалось атрибутировать небольшую плитку благодаря личной подписи Леонардо. После кропотливого изучения у них получилось разгадать зашифрованную надпись, на которой указаны инициалы Леонардо да Винчи, год его рождения (1452), а также год создания работы (1471).

В развернутом виде подпись гласит «Я, Леонардо, родившийся в 52-м году, изобразил себя как архангела Гавриила в 1471 году». При этом мастер в едва видимом и зашифрованном фрагменте указал не только год своего рождения и создания картины, но и число самого архангела — 72.

В пользу теории Солари говорит также то, что изображение архангела было создано при помощи специальной машины, которую придумал Леонардо. И зарисовки этого аппарата есть в одном из его кодексов, который хранится в Виндзоре.

В ближайшее время копия этого станка, назначение которого долго не удавалось понять, вместе с копией майолики с архангелом поступит в Музей изобретений Леонардо да Винчи в Риме. Стоимость оригинала, который пока остается в частных руках, Солари назвать затруднился. «Это первая художественная работа Леонардо, она бесценна», — сказал он.

