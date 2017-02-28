В Риме открылась новая коллегия для студенток — монахинь восточного обряда

Префект Конгрегации по делам Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри освятил новую Коллегию во имя Покрова Пресвятой Богородицы, предназначенную для монахинь восточного обряда – стипендиаток Конгрегации. Коллегия действует благодаря финансовой поддержке различных фондов, помогающих Восточных Церквам.

Управление Коллегией во имя Покрова Пресвятой Богородицы вверено монахиням из обители Богоматери Кармила, принадлежащим к Сиро-Малабарской Церкви. В настоящее время большинство студенток, проживающих в коллегии, происходят из Индии, однако её двери открыты для монахинь всех восточных обрядов, в том числе из Восточной Европы и с Ближнего Востока.

Часовня коллегии украшена силами центра имени Эцио Алетти под руководством отца-иезуита Марка Рупника. На мозаике изображена Пресвятая Дева Мария, которая приняла Логос в виде свитка, а также воскресший Христос во время встречи с апостолом Фомой. Часовня украшена иконами святой Альфонсы, первой индийской святой Сиро-Малабарской Церкви, святого Куриакоса Чавары, сиро-малабарского священника, святого Василия и святой Макрины.

На торжественном открытии Коллегии присутствовали, помимо кардинала Сандри, секретарь Конгрегации по делам Восточных Церквей архиепископ Цирил Василь, второй секретарь священник Лоренцо Лоруссо, ректоры восточных коллегий Рима.

В своей проповеди префект Конгрегации подчеркнул, что коллегия для сестер — это не просто «место для проживания в Риме во время учебы в университете: она должна быть школой подлинной человечности и евангельской жизни». Для этого, отметил кардинал Сандри, необходимо хранить дух послушания и признательности, а также взращивать чувство «отсутствия»: как пояснил кардинал, это чувство является драгоценным измерением нашей жизни и означает способность жить, учиться и работать, помня, что все, что мы делаем, мы делаем не ради себя, не ради обогащения своих познаний, а ради служения Святому Народу Божию.

(на фото — кардинал Леонардо Сандри во время посещения Кустодии Святой Земли)

Источник: Радио Ватикана