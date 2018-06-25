В Новосибирске прошли духовные упражнения для семей

С 15 по 21 июня в помещениях «Каритас Преображенской епархии» проходили евангелизационные реколлекции для семей, организованные общиной «Свет-жизнь. Домашняя церковь». С этой целью из Украины приехал «духовный десант»: священник Ярослав Гонсёрек, супруги Василий и Юлия в сопровождении их младшей дочери (всего в семье Василия и Юлии семеро детей), а также уже ставшая известной в нашей епархии христианский педагог Тереза Андрущишина.



В реколлекциях приняли участие 7 семей из различных сибирских городов. Ради того, чтобы взрослые смогли слушать лекции, а также в полной мере погрузиться в размышления и молитву, для детей аниматорами была подготовлена отдельная программа. Каждый день начинался с утренней молитвы в 8.15, затем следовали завтрак и интенсивная работа: конференции, встречи в группах, обсуждения, свидетельства. После обеда программа предусматривала «Час для семьи», когда дети возвращались к родителям и активно проводили время все вместе.

Следующим важным пунктом была подготовка к Литургии и Святая Месса. Затем родителей ожидала «Школа жизни», на которой на обсуждение выносились разнообразные темы, касающиеся семейных реалий: отношения между супругами, отношения между родителями и детьми, супружеский диалог, воспитание детей. После ужина программа предусматривала общение в дружеской обстановке или богослужение.

Главной целью этих духовных упражнений была личная встреча с живым Господом Иисусом, чтобы, признавая свои слабости и грехи, прийти к Богу как к любящему и прощающему Отцу; чтобы в нашей повседневной жизни первое место всегда отводилось Иисусу, а Его живое присутствие в Евхаристии стало для нас источником воды живой, текущей в жизнь вечную.

В переживании реколлекций и углублении заявленных на них тем участникам помогали персонажи Евангелия от Иоанна – люди очень разного социального положения и состояния – которым некогда удалось лично встретится с Господом Иисусом:

1 день – Никодим

2 день – Самарянка

3 день – Блудница

4 день – Хромой

5 день – Добрый Пастырь

Благодарение Богу за состоявшиеся реколлекции и за все благодати, которыми Господь так обильно одарил наши семьи. Пусть Господь щедро вознаградит каждого, кто своими молитвами, пожертвованиями и добрым сердцем способствовал их проведению!

Сестра Иоанна Андрущишина.

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А вот личное свидетельство одной из участниц духовных упражнений:

«Не могу не поделиться своими впечатлениями о прекрасных реколлекциях, проведенных в городе Новосибирске. Я ехала туда с определенной целью, чтобы в нашей чудесной семье прекратился крик и раздражение друг против друга. Но то, что я смогла получить за эти пять дней – это было нечто гораздо большее. Иисус обратился ко мне лично и успокоил мое уставшее сердце – уставшее от обид, усталости, тревог, ожидания, боли, жадности, разочарований, зависти. Взамен всего этого Он подарил мне Себя и Свое живое сердце. Он указал верные ориентиры относительно того, как можно построить счастливую жизнь вместе с Ним, так что все мои горести и печали смогут стать моими для Него дарами. Всё это получилось благодаря одухотворенным людям, которые все эти дни были рядом с нами. Спасибо “команде Господа” за их любовь и открытость: отцу Ярославу, сестрам Терезе и Иоанне, семье Юлии и Василия с их дочкой Варей, аниматорам Анне и сестре Инне, сестрам-елизаветкам, организации Каритас и поварам. Отдельное спасибо всем семьям, приехавшим из разных городов, за деление своими личными переживаниями и искреннюю открытость другим людям!»

Семья Романченко, Илья, Наталья, Полина, Лев (Томск)

Фото предоставлены ТВ «Кана»