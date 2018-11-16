В Новосибирске прошла встреча сотрудников Епархиального Центра Семьи

14 и 15 ноября 2018 г. в Епархиальном центре имени епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске состоялась очередная рабочая встреча сотрудников Епархиального Центра Семьи. Подробностями поделилась Марина Романченко:

Мы всегда рады такой встрече, поскольку она дает возможность личного общения друг с другом, позволяет подвести итоги проведенной работы, обсудить предстоящие события и планы на будущее. Очень важно, что мы смогли встретиться лично и помолиться с епископом Иосифом Вертом, который заинтересованно относится к нашей работе, предлагает свои рекомендации и дает благословение на будущие проекты. К тому же под председательством Владыки работает Комиссия по вопросам семьи ККЕР.

В центре наших дел всегда стоит семья — эта истинная надежда Церкви, забота о развитии института семьи, привлекательности семейных ценностей.

Главной темой встречи стало обсуждение вопросов, связанных с предстоящей Епархиальной встречей семей, которая пройдет в Новосибирске с 1 по 4 ноября следующего года. Мы решили продолжить развитие темы, предложенной на Всемирной встрече семей в Дублине, сохранив тот же девиз: «Семья — надежда для Церкви и для мира.»

Свою задачу мы, сотрудники Центра Семьи, видим в том, чтобы создать условия, при которых все семьи из нашей Епархии, изъявившие такое желание, могли бы собраться вместе, почувствовать единство в Господе нашем Иисусе Христе, в нашей Вселенской Церкви, хорошо провести время, чего так не хватает многим семьям в повседневной жизни. Надеемся, что вопросы, которые будут нами обсуждаться, никого не оставят равнодушными.

Мы также планируем разослать во все приходы анкеты с вопросами, чтобы каждая семья имела возможность сказать, что больше всего ее волнует сегодня, какие ценности важно развивать, какие трудности существуют и как возможно их преодолевать. Чтобы всем членам семьи, — как родителям, так и детям — было интересно, чтобы обсуждение проблем касалось конкретной жизни каждого. На основе полученных ответов мы и будем выстраивать предстоящую встречу.



В наших планах на будущий год присутствуют и другие интересные темы. Среди них — развитие движения «Супружеские встречи» как для их постоянных участников, так и для новичков, только начинающих осваивать этот путь. Намечаются семинары и мастер-классы для родителей (возможно — вместе с их детьми-подростками), посвященные темам зависимостей от современных цифровых технологий, в ходе которых будет проанализировано влияние гаджетов на психику детей и взрослых, а также будут рассматриваться пути решения семейных конфликтов и кризисов. Мы намереваемся шире привлекать специалистов в области христианской психологии и педагогики. Наш центр всегда открыт новым предложениям и интересным инициативам.



По материалам паблика «Центр Семьи Преображенской Епархии»