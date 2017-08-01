В монастыре Камальдоли пройдет Богословская неделя

В монастыре Камальдоли с 6 по 11 августа пройдет Богословская неделя на тему «Протестантские Церкви: между историей и теологией». Неделя организована конгрегацией камедулов при содействии Итальянского богословского общества и Богословского факультета вальденсов в Риме.

Неделя приурочена к пятисотлетию протестантской Реформации. По словам одного из участников священника Вито Миньоцци, директора Богословского института «Царица Апулии», юбилей предоставляет «уникальную возможность приобщиться к богатому наследию церковных общин, родившихся в лоне реформаторского движения, к некоторым спорным богословским темам (оправдание, Вечеря Господня, рукоположенное служение) и к шагам на экуменическом пути Церкви, которые были сделаны главным образом после Второго Ватиканского собора».

Источник: Радио Ватикана