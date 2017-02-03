В МЧС подготовили противопожарные правила для культовых сооружений в России

МЧС подготовило правила пожарной безопасности для религиозных объектов на территории России. В церковных помещениях появятся огнетушители, в комнатах охраны обязательно будут телефоны. Без специальной защиты в молельном зале будут хранить не больше 5 литров лампадного масла. Подготовленные МЧС новые правила согласованы с Русской Православной Церковью, сообщают «Известия».

МЧС России подготовило проект постановления правительства, дополняющего правила противопожарного режима в России. В этот документ предложили ввести новый раздел, посвященный религиозным объектам.

В 2003–2012 годах в российских правилах пожарной безопасности был раздел о культовых сооружениях. Но в 2012-м вступили в силу новые правила, где о церквях специально не говорилось. В новом проекте есть раздел «Объекты религиозного назначения».

— Это более широкий термин, чем «культовые сооружения», — пояснила руководитель юридической службы Московской патриархии инокиня Ксения (Чернега). По ее словам, под регулирование подпадают не только храмы, но и дома для паломников, монастырские сооружения, центры религиозного обучения.

К правилам 2003 года у РПЦ было немало претензий. Так, один из пунктов гласил: «Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания. Они должны быть надежно прикреплены к полу». Но в православном богослужении используют источники огня, которые, согласно каноническим правилам, не прикрепляют к полу. Например, паникадило (центральная люстра храма) свисает с потолка, лампада прикрепляется к иконостасу или потолку. На полу устанавливается односвечник — но во время службы его перемещают (выносят из алтаря и т.п.).

«Требование о прикреплении к полу светильников грубо противоречит внутренним установлениям Русской православной церкви», — писала инокиня Ксения в одной из статей десятилетней давности. К тому же многие церкви — это памятники архитектуры, и религиозная организация не вправе сверлить пол.

Новые нормы, по словам инокини Ксении, разрабатывались при участии представителей Церкви и православных архитекторов. В будущих правилах, как и в старых, упоминаются «негорючие основания». Защиту от огня могут обеспечить специальные подстилочные материалы, которые не прикрепляются к полу.

— При этом новые нормы будут распространяться лишь на объекты, построенные после их вступления в силу, — отметила глава юридической службы патриархии.

В МЧС России не предоставили комментария, с какими еще конфессиями согласовывали проект документа.

Генеральный секретарь Конференции католических епископов России отец Игорь Ковалевский не слышал о согласовании будущих правил с католиками.

— Но обряды католиков и православных в части использования огня мало различаются, — отметил он. — В костелах также используются свечи и лампады.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Гизатуллин сообщил, что в исламском богослужении источники огня не используются.

В МЧС не представили статистику пожаров в религиозных сооружениях. В целом по стране, по данным министерства, количество пожаров в последние годы снижалось. За первую половину 2016 года их было 68 тыс., погибли 4,5 тыс. человек, уничтожено 18 тыс. строений. Главные причины — неосторожное обращение с огнем и с электроприборами.

В конце 2015 года в Иваново была уничтожена огнем деревянная Успенская церковь — памятник XVII века. Часть раритетов не удалось спасти. В январе 2016-го сгорел храм в Свердловской области, в мае — в Ульяновской. В январе 2017 года пожар уничтожил церковь и сестринский корпус женской монашеской общины в Калужской области.