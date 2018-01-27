В Лурде завершились Дни святого Франциска Сальского

В великолепном обрамлении святилища Лурдской Богоматери во Франции завершились Международные дни святого Франциска Сальского, собравшие более двухсот участников со всего мира — журналистов, руководителей крупнейших католических СМИ и служб коммуникации, а среди докладчиков были известные богословы, философы, политики и экономисты. Симпозиум был организован Секретариатом по коммуникации Святейшего Престола совместно с Международной федерацией католических массмедиа.

Делегацию участников от Святейшего Престола возглавил префект Секретариата по коммуникации монс. Дарио Эдоардо Вигано; его сопровождали руководители Богословско-пастырского управления и Ватиканского книжного издательства (LEV), а также представители нескольких языковых редакций Радио Ватикана — африканской, скандинавской, русской и арабской.

Тема симпозиума — «Массмедиа и истина» — вдохновлялась Посланием Папы Франциска на Всемирный день коммуникаций, в котором он связывает истину, свободу и мир и представляет истину как измерение человека в общении: в общении с Богом и в общении с другими. Папа посвящает своё Послание «фейковым новостям», и именно этот аспект больше всего комментировали участники симпозиума с богословской, философской и политической точки зрения.

Монс. Дарио Вигано начал свой доклад напоминанием, что все мы являемся не только жертвами фейковых новостей, но часто и их авторами. В основе лживой информации лежит «логика змея»; эту логику директор Богословско-пастырского управления Секретариата по коммуникации Наташа Говекар проиллюстрировала наглядно: с помощью двух мозаик. Первая находится в святилище Иоанна Павла II в Кракове, её автор — о. Марк Рупник из римского Исследовательского центра имени Эцио Алетти, который реализовал эту мозаику в 2013 году. Мозаика изображает Адама и Еву в сияющих одеждах общения с Богом, символизирующих сияние истины. Но вот змей приближается к Еве, и она должна дать свободный ответ. Вторая мозаика — фрагмент из «Первородного греха», она находится в Музеях Ватикана и изображает Еву в момент искушения: Ева очень внимательно слушает змея. Не случайно Папа в своём Послании (и не только) так настаивает на умении слушать. Как смерть вошла в мир через ухо Евы, так жизнь вошла в мир через слушание Пресвятой Девы Марии. Это хорошо видно ещё на одной мозаики о. Рупника, находящейся в Вероне: на ней изображена Дева Мария в момент Благовещения, которое она принимает в виде золотого свитка. Истина изображена в виде золота: это самая сверкающая материя, однако она нуждается в очищении, и найти его нелегко.

Мы — как католические журналисты и как христиане — не должны забывать, что истина это прежде всего Личность, это Иисус Христос. Об этом в своей проповеди говорил на заключительной Мессе симпозиума кардинал Пьетро Паролин. Бог в Своём Сыне изрёк последнее слово истины: страдание, смерть и воскресение Иисуса Христа — это наивысшее проявление любви в Господе, Который дарует нам дух истины, дух распознавания, дух бескорыстной любви.

Ольга Сакун

Источник: Радио Ватикана