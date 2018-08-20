В Китае ради строительства парка снесли католический храм XVIII века

В Китае снесли здание официально зарегистрированного католического храма. По словам представителей власти, храм препятствовал строительству нового парка.

Как сообщает информационное агентство Asia News, в течение четырех лет муниципалитет города Шандонг обещал предоставить новый земельный участок для католической общины, однако до сих пор этого так и не произошло.

На следующий день после сноса храма около 70 представителей местной католической общины, включая двух священников и монахиню, вышли на акцию протеста напротив здания местного муниципалитета. Под проливным дождем они несли баннеры с надписями «Верните мою церковь; верните мое сердце! », а также «Мы осуждаем снос храма и просим власти предоставить объяснения».

Настоятелю снесенного храма удалось поговорить с представителями городских властей, которые пообещали найти новое место для постройки церкви, даже если «это займет много времени».

Разрушенный храм датируется 1750 годом, пишет Седмица.ру. В 1958 году, во время правления Мао Цзэдуна, помещение отобрали у католического прихода и использовали для других целей. В 1987 году храм был возвращен местной епархии, которая прошла процедуру регистрации сакрального сооружения в официальной Церкви в рамках проекта градостроительства 1998 года.

Однако в 2014 году власти запланировали построить на месте церкви новый жилой комплекс и парк, а храм решено было снести. Епархия приняла предложение правительства отдать территорию храма в обмен на новую для построения храма. Но нового земельного участка епархии так и не предоставили, а 13 августа 2018 года без всякого предупреждения приехала техника, которая полностью разрушила старинный храм.