В канун Рождества на Донбассе установят режим тишины

21 декабря в Минске прошли очередные переговоры Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, который входит в состав группы, заявил, что итогами раунда переговоров стал призыв к сторонам конфликта к соблюдению перемирия с полуночи 24 декабря по киевскому времени, поскольку 25 декабря западные христиане празднуют Рождество Христово.

Прекращение огня на линии соприкосновения должно продлиться как минимум в течение новогодних праздников и до Рождества Христова, который на востоке Украины большая часть населения отмечает по старому стилю 7 января. Наряду с готовностью к установлению режима тишины украинская сторона заявила о намерении в одностороннем порядке дополнительно освободить 15 пленных.

Известно, что даже во время мировых войн была практика прекращения огня во время Рождества. Например, знаменитое Рождественское перемирие во время Первой мировой войны — случаи краткого, но довольно широко распространенного неофициального прекращения боевых действий, имевшие место на Западном фронте в сочельник и на Рождество. За неделю до Рождества часть английских и германских солдат начали обмениваться рождественскими поздравлениями и песнями через окопы; в отдельных случаях напряжённость была снижена до такой степени, что солдаты переходили линию фронта, чтобы поговорить со своими противниками и обменяться с ними подарками. На Сочельник и Рождество солдаты обеих сторон, а также, в меньшей степени, французы, самостоятельно выходили на нейтральную полосу, где смешивались, обмениваясь продуктами питания и сувенирами. Проводились также совместные церемонии погребения павших, некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Войска обеих сторон бывали настолько дружелюбны друг с другом, что иногда даже играли между собой в футбол на нейтральной полосе.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланирована 16 января.

Источник: katolik-gomel.by