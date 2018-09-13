В Израиле заявили о рождении красной коровы

Институт Храма — научно-исследовательский институт, музей и учебный центр в Иерусалиме на прошлой неделе опубликовал заявление, в котором говорится, что 28 августа в Израиле родилась полностью красная телка, которая, возможно, послужит для возобновления Третьего храма.

Заявление было опубликовано на странице Института Храма в Facebook.

«На 17-й день Элула (Элул — двенадцатый месяц еврейского календаря; шестой, считая от исхода евреев из Египта; — Rublev.com), 5778 года (28 августа 2018 года), на земле Израиля родилась рыжая телка. Как возможную кандидатуру на роль красной телицы, ее будут выращивать и наблюдать в рамках программы “Raise a Red Heifer” («Вырастим красную телицу»), осуществляемую при поддержке Института», — говорится в заявлении.

В сообщении также сказано, что через неделю после рождения специалисты-раввины провели всестороннее обследование животного. Они пришли к выводу, что новорожденная телка является реальной кандидатурой для выполнения роли жертвенной красной коровы — «пара адума», о которой говорится в 19-й главе книги Чисел: «Скажите коленам израилевым, что они принесут тебе красную корову без пятнышка, в которой нет порока и которая никогда не носила ярма».

Через три месяца эксперты Института проведут еще одно обследование, чтобы удостовериться, что животное соответствует всем требованиям, описанным в Библии и Торе.

При этом подчеркивается, что, хотя на сегодняшний день животное и обладает всеми необходимыми качествами, в любое время в будущем может быть дисквалифицирована «по естественным причинам», поэтому телка будет находиться под наблюдением и периодически проходить обследования.



Красная корова, Третий храм и пришествие Мессии

Жертвоприношение красной коровы — 113-я предписывающая заповедь Торы, согласно изложению перечня заповедей еврейским богословом и философом Моисеем Маймонидом (1135—1204). Ритуал изготовления пепла красной коровы описан в Торе и Библии. Пепел сожженной жертвы использовали для ритуала очищения древние израильтяне, имевшие контакт с трупами.

Основанием для ритуала служат слова из 19-й главы книги Чисел. Ссылка на жертвоприношение красной коровы содержится также в книге пророка Даниила (12:20).

Жертвенную корову забивают ритуальным способом, а затем сжигают за пределами поселения.

Целый трактат о красной корове — трактат Пара («Корова») — содержится в Мишне, главном сборнике устного закона в иудаизме. Согласно этому трактату наличие хотя бы двух черных волосков рядом делает красную корову непригодной для ритуала. Помимо этого, должны быть соблюдены и все другие обычные требованиям безупречности животного, предназначенного для жертвоприношения.

Согласно иудейской традиции в период с Моисея до разрушения Второго храма было забито только девять красных коров. Трактат Мишна Пара отмечает восемь жертвоприношений, заявляя, что Моисей забил первую, Ездра — вторую, Симон Праведный и первосвященник Йонахан забили по две каждый и Элонай бен Кайаф и Ананель Египтянин забили по корове.

О десятой красной корове Маймонид написал следующее: «Десятую красную телицу принесет в жертву Царь, Мессия. Да грядет Он вскоре, аминь. Да будет на то воля Божья».

Таким образом, нынешние последователи иудаизма связывают рождение красной телицы не только с возрождением Иерусалимского храма, но и с пришествием Мессии. Эти верования разделяют и некоторые христианские фундаменталисты. Они полагают, что второе пришествие Христа не произойдет, пока в Иерусалиме не будет возведен Третий храм.

К примеру, американский фермер Клайд Лот, скотовод из Небраски, целенаправленно выращивает красных коров и экспортирует их в Израиль, надеясь вывести породу красных коров, которые помогут строительству третьего храма и приблизят второе пришествие Христа.

В наше время иудеи, желающие достичь библейской чистоты, необходимой для храмовой службы, предпринимают усилия, чтобы найти красную корову и воссоздать древний ритуал. Однако само существование полностью красной коровы, соответствующей всем жестким требованиям иудаизма, с точки зрения биологии является аномалией.

Поэтому все коровы, найденные для проведения ритуала в прежние годы, позднее были дисквалифицированы. Основная организация, которая занимается поиском подходящего животного, — Институт Храма. В течение последних десятилетий эксперты Института нашли двух коров, одну в 1997 и другую — в 2002 году и заявили, что обе они соответствуют требованиям кашрута, но позднее эксперты признали обеих не соответствующим требованиям. В марте 2010 года представитель организации заявил в радиоинтервью, что в Израиле точно найдена кошерная красная корова. Тем не менее, поиски продолжаются до сих пор.

Большая редкость животного вместе с ритуалом, в котором оно используется, обусловливает особое место красной коровы в рамках иудейской религиозной традиции.

Институт Храма создан в 1987 году в Иерусалиме рабби Исраэлем Ариэль. Институт изучает Иерусалимский храм — Храм Соломона (Первый храм) и Храм Зоровавеля (Второй храм). Вся деятельность института направлена на восстановление Храма на историческом месте, на Храмовой горе.

Коллектив ученых института воссоздал утварь, необходимую для храмового служения, а также одежды священников. Все это демонстрируется в музее, действующем при институте.

Источник: Рублёв