В Италии подписано соглашение о религиозном туризме

В Италии подписано соглашение о туризме между поместной епископской конференцией и областными правительствами. Этот долгожданный документ заполнил законодательный пробел, создававший немало проблем для организации религиозного туризма.

В этом году День молитвы о защите творения и День туризма будет отмечаться одновременно – 2 сентября. На национальном уровне он пройдет в городе Губбио. Епископы подготовили специальное послание к этому празднику, подчеркивая, что в этом году развитие устойчивого туризма, «способного содействовать заботе об общем доме и о его красоте», обеспечивающего экологические формы гостеприимства, является особым вызовом для Италии.

В своем послании итальянский епископат отмечает, что туризм должен быть доступным для всех. 2017-й год провозглашен Министерством туризма Италии Годом предместий, в то время как прошлый год был посвящен паломническим путям.

Источник: Радио Ватикана