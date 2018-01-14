В Италии готовятся к публикации два исследования на тему «Amoris Laetitia»

В Италии готовится к изданию книга священника Франческо Пеше «За пределами образцовой семьи: катехизация Папы Франциска», а также его публикация о восприятии апостольского увещания «Amoris Laetitia» со стороны самих семей.

Святейший Отец увещает семьи принимать Иисуса в лике собственных детей, супруга, родителей, бабушек и дедушек. Он предлагает не абстрактный образец для подражания, а образ жизни в конкретной реальности. Именно так видит послание Папы Франциска автор книги «За пределами образцовой семьи» дон Франческо Пеше, возглавляющий епархиальный «Центр семьи — Институт культуры и пастырства» в городе Тревизо. Книга представляет собой размышления над высказываниями Папы Франциска во время общих аудиенций, посвященных семье, в период с декабря 2014 по ноябрь 2015 года, на рубеже двух ассамблей Синода, которые и вдохновили послание «Amoris Laetitia».

Папа погружается в повседневные радости и страдания семей, напоминая, что «не существует идеальной семьи» и что «не нужно бояться несовершенства, хрупкости и даже конфликтов; надо научиться разрешать их конструктивно. Поэтому семья, в которой, при всех недостатках и грехах, любят друг друга, становится школой прощения».

Дон Франческо Пеше подчеркивает: как гласит «Amoris Laetitia», необходимо принять тот факт, что любовь сосуществует с несовершенством: «Папа Франциск говорит о любви всегда в контексте пограничных или трудных ситуаций». Семья – не абстрактный идеал: «Любовь – это человеческий опыт, который следует взращивать. В одном из первых катехизических наставлений о семье из Назарета он утверждает, что, следуя примеру семьи из Назарета, семья может сделать любовь «обыденной»: сочетать повседневную жизнь с любовью, а любовь — с повседневной жизнью, включая, таким образом, и ее недостатки, несовершенства, которые не становятся ее опровержением. В этом смысле, — рассказывает дон Пеше, — меня поразила одна семья, которая отзывалась о наставлении Папы следующим образом: «Нам нравится наша любовь, хотя она несовершенна», — ведь она призвана расти, она проходит путь. Думаю, что мы встречаем здесь одну из прекраснейших мыслей этого катехизического наставления».

В марте выйдет из печати еще одно исследование Франческо Пеше об апостольском послании «Amoris Laetitia», причем речь пойдет не о том, что думают о нем епископы и священники, а о восприятии этого документа самими семьями. «Я взял за основу рассуждения семей, прочитавших текст, — поясняет дон Пеше, — которые глубоко его изучили и попытались сопоставить с собственной жизнью. Как священник, я заметил, что семьи и супружеские пары увидели аспекты, которые прошли мимо меня». В то время как в СМИ бушует полемика по поводу проблем, связанных с «Amoris Laetitia», первой реакцией самих семей было утверждение, что они почувствовали поддержку. Семьи отзываются об этом документе следующим образом: «»Amoris Laetitia» нас примиряет, ободряет, уважает». Одна мать семейства, рассказывает автор исследования, сказала: «»Amoris Laetitia» содержит в себе мечту Церкви, новой Церкви, где семьи по-настоящему играют главную роль». «Amoris Laetitia», считают семьи, основан на внимании к их реальным нуждам. Одним словом, этот документ «реалистичен», полагает дон Пеше. В своем исследовании он приглашает семьи читать «Amoris Laetitia», выходя за рамки дебатов, сосредоточившихся почти исключительно на вопросе причащения второбрачных. Автор исследования призывает «считаться с предвзятостью любви, той любви, которая не является идеалом, но частью человеческого опыта, она сожительствует с несовершенством и призвана расти. «Как в катехизических наставлениях Папы, так и в «Amoris Laetitia», — поясняет Франческо Пеше, — мне кажется, можно выявить воспитательную парадигму Папы Франциска: делать ставку на рост, на возможный путь, на возможное развитие человека и делать ставку на добро: насколько это возможно, видеть добро и показывать его».

Источник: Радио Ватикана