В Грузинской Патриархии назвали легализацию марихуаны предательством нации
Решение о легализации марихуаны не что иное, как предательство нации, заявил официальный представитель патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе в эфире телеканала «Имеди».
Так он прокомментировал вынесенный в понедельник Конституционным судом Грузии вердикт, согласно которому все санкции за употребление марихуаны без назначения врача признаны неконституционными.
«Такое ожидалось, мы ожидаем и худшего. Это можно расценить лишь как предательство нации», — сказал священник.
По его словам, легализация марихуаны приведет к самым негативным последствиям.
«Нельзя, чтобы четыре человека, которые являются судьями Конституционного суда, принимали совершенно нелогичное решение, игнорируя волю четырехмиллионной нации. Думаю, что такой Конституционный суд вообще должен быть упразднен», — заявил представитель Церкви.
30 июля Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента. Истцы оспаривали конституционность нормы Кодекса административных правонарушений, которая устанавливала административную ответственность за употребление марихуаны.
«Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности», — говорилось в постановлении суда, в связи с чем «установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии».
В то же время Конституционный суд указал, что ответственность за использование марихуаны соответствует Конституции в тех случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозы для третьих сторон. Например, ответственность за употребление марихуаны признана обоснованной, когда данное действие имеет место в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, в общественных местах некоторых типов, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д.
По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана, ее употребляет 63,9% наркоманов.
Источник: Интерфакс
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