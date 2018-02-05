В Дамаске состоялась встреча религиозных общин Сирии и России

3 февраля начался визит в Сирию и Ливан делегации Рабочей группы по оказанию помощи народу Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России

Поездка продлится до 9 февраля и будет включать в себя посещение Дамаска, долины Бекаа в Ливане и Бейрута. Члены Рабочей группы проведут целый ряд акций по раздаче гуманитарной помощи и серию встреч с представителями местных религиозных общин, населением, пострадавшим в результате вооруженного конфликта, беженцами и государственным руководством обеих стран.

Делегацию возглавляет секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов). В состав делегации входят: референт Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ С.А. Мельников; член президиума Центрального духовного управления мусульман России, имам-мухтасиб Тюменской области Ильдар Зиганшин; председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов; первый заместитель председателя Центрального духовного управления Республики Дагестан Ахмад Кахаев; начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской С.В. Ряховский; викарий главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви архимандрит Погос Варданян; исполнительный директор Межрелигиозного фонда содействия реализации совместных гуманитарных проектов, эконом Заиконоспасского монастыря г. Москвы иеромонах Ермоген (Корчуков); председатель Московского отделения Императорского православного палестинского общества С.Л. Байдаков; сопредседатель Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Н.А. Кускова; руководитель Международного отдела Духовного собрания мусульман России имам М.М. Мирсаяпов; член Центрального духовного управления мусульман России А.А. Таштимиров; сопредседатель Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии О.И. Фомин; председатель РОО «Арабская диаспора» Х. Насралла, представители российских телеканалов и информационных агентств.

Впервые за годы сирийского кризиса столь масштабная межрелигиозная делегация посещает эту страну в рамках реализации крупного гуманитарного проекта.

По прибытии делегации в Дамаск вечером 3 февраля в конференц-зале отеля «Дама Роз» состоялась ее встреча с представителями сирийских религиозных общин. С сирийской стороны на встрече присутствовали: управляющий делами вакуфов Дамаска шейх Ахмад Каббани, руководитель Отдела по благотворительности Антиохийской Православной Церкви архимандрит Алексий (Шехада), глава епископии Дамаска Армянской Апостольской Церкви епископ Армаш Налбандян, представители Сиро-Яковитской, Маронитской, Мелькитской, Армяно-Католической и Сиро-Католической Церквей, духовные лидеры суннитской, шиитской, исмаилитской, друзской и алавитской общин Сирии.

Открывая встречу, шейх Ахмад Каббани рассказал о посещении России в 2017 году делегацией сирийских мусульманских религиозных деятелей во главе с министром по делам вакуфов этой страны Мухаммадом Абд Ас-Саттаром Саидом и о важности состоявшейся тогда встречи с Патриархом Кириллом. Управляющий делами вакуфов Дамаска также подчеркнул, что сирийский народ благодарит Россию за усилия, которые она предприняла по освобождению Сирии от террористов и сегодня предпринимает ради налаживания в этой стране процесса полномасштабного национального диалога. Как отметил шейх А. Каббани, почти все присутствовавшие на встрече сирийские религиозные деятели принимали участие в Конгрессе сирийского народа, который состоялся в Сочи 29-30 января. По его словам, это мероприятие стало знаковым для всех сирийцев и дальнейшие внутрисирийские переговоры будут развиваться на сочинской платформе.

Приветствуя сирийскую сторону от имени российской делегации, иеромонах Стефан (Игумнов) отметил, что представители религий России привезли в Сирию выражение солидарности от всего российского народа и помощь, которая была собрана на средства российских верующих. Отец Стефан, принимавший участие в Сочинском конгрессе в качестве наблюдателя от Русской Православной Церкви, подчеркнул, что братство народов России и Сирии, скрепленное веками дружбы и кровью, пролитой в совместной борьбе с терроризмом, теперь должно воплощаться в делах милосердия и в совместных усилиях по восстановлению мирной жизни в Сирии и на всем Ближнем Востоке.

В своем выступлении муфтий Альбир Крганов отметил, что народы Сирии и России воспринимают боль и радость друг друга как свои собственные и не могут не откликаться на них конкретными делами.

Встреча продолжалась около трех часов и закончилась совместным ужином, который был дан от имени Министерства по делам вакуфов Сирийской Арабской Республики.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС

Фото: Михаил Воскресенский (РИА Новости)