В армянских храмах в новогоднюю ночь будет совершен чин освящения граната

Ереван, 30 декабря. В Новогоднюю ночь в армянских храмах будет отслужен благодарственный молебен и совершен чин освящения граната, сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина.

Этот обряд проводится в армянских церквях лишь недавно — с 2015 года.

Гранат для армян традиционно считается национальным символом, а также символом жизни, цветения и изобилия. У армян есть поверье, что в гранате столько же зёрнышек, сколько дней в году – 365 штучек.

Чин освящения этого фрукта начнется сразу по завершении Литургии в полночь с 31 декабря на 1 января.

Источник: Благовест-инфо