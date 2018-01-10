В 2018 г. шесть кардиналов отметят 80-летие, после чего утратят право голоса на возможном конклаве

В 2018 году шесть кардиналов будут отмечать 80-летие, после чего покинут ряды иерархов, имеющих право голоса на возможном конклаве. В настоящее время Коллегия кардиналов состоит из 216 иерархов, из которых только 120 имеют право голоса в случае выборов нового Папы Римского.

Все шесть вышеупомянутых кардиналов будут отмечать свой 80-летний юбилей в первой половине текущего года. Первыми это сделают три итальянские иерарха, передает Седмица.ру со ссылкой на Радио Ватикана.

3 февраля 80-летие отметит кардинал Антонио Мария Вельо, отставной председатель Папского совета по пастырскому окормлению мигрантов и беженцев. 20 февраля исполнится 80 лет кардиналу Паоло Ромео, бывшему апостольскому нунцию в Италии и отставному архиепископу Палермо. 6 марта отпразднует 80-летний юбилей кардинал Франческо Кокопальмерио, председатель Папского совета по интерпретации законодательных текстов. 29 марта свое 80-летие отметит португальский кардинал Мануэль Монтейро де Кастро, бывший апостльский нунций в Испании и отставной великий пенитенциарий Римской курии. Через три дня, 1 апреля, исполнится 80 лет архиепископу Ханоя, вьетнамскому кардиналу Пьеру Нгуену Ван Нёну. 6 июня отметит 80-летие кардинал Анджело Амато, многолетний префект ватиканской Конгрегации по канонизации святых.

Если в течение первой половины 2018 года Папа Франциск не сможет назначить новых кардиналов, то в теоретическом конклаве, который мог бы собраться, начиная со второй половины 2018 года, смогут участвовать лишь 114 иерархов. Это цифра меньше установленного в 1973 году Папой Павлом VI минимума в 120 кардиналов-избирателей.

В течение 2017 года скончались 16 кардиналов. Это одна из самых высоких цифр в истории Римско-Католической Церкви: 12 кардиналов умерли в 2000 году, 11 — в 1967 году и также 11 кардиналов — в 1998 году. Однако, до 1958 года Коллегия кардиналов была не такой многочисленной и могла насчитывать максимум 70 иерархов, но и эта цифра не всегда достигалась.