Установлены мотивы убийства настоятеля коптского монастыря в Египте

«Идеологические разногласия», а также «вопросы распределения пожертвований» стали причиной возникновения конфликта между монахами коптского монастыря Святого Макария, который в итоге привел к убийству его настоятеля игумена Епифания, сообщила египетская газета «Аль-Ватан«.

Истекающее кровью тело священнослужителя было обнаружено 29 июля в коридоре монастыря рядом с его кельей.

По информации издания, один из молодых монахов монастыря Ашейя создал группу в мессенджере, в которой активно критиковал настоятеля. Такие действия считаются неповиновением наставнику и караются, в том числе, лишением духовного сана. Церковные власти решили удалить монаха-бунтаря из монастыря и направить его служить в другой регион. Однако Ашейя покаялся, заручился поддержкой нескольких монахов, что позволило ему остаться в монастыре.

Но свое обещание монах нарушил и вновь принялся критиковать игумена, а потом вовсе решил его устранить, опасаясь изгнания их монастыря. «Обвиняемый вместе со своим сообщником решил убить настоятеля монастыря, после обострения конфликта между ними по идеологическим и финансовым вопросам», — указывает издание со ссылкой на источники в следствии. Вычислить подозреваемого удалось после допроса 145 служащих монастыря и просмотра камер видеонаблюдения. Ашейя во время допроса нервничал и давал путанные показания. После очередного общения со следователями, он сознался в убийстве настоятеля. В пятницу на месте преступления был проведен следственный эксперимент, в ходе которого подозреваемый в убийстве продемонстрировал, как он преследовал настоятеля Епифания, а затем нанес ему удар сзади по голове металлическим прутом. Этот удар стоил жизни священнику.

После нападения на настоятеля монах спрятал орудие убийства и укрылся в своей келье.

Не дожидаясь вердикта суда, коптская церковь лишила монаха Ашейя духовного сана. Ему также было возвращено его мирское имя. В настоящее время он ожидает суда.

После убийства игумена, коптская церковь объявила о принятии ряда мер, касающихся жизни священнослужителей. Так, им было предписано прекратить пользоваться соцсетями и не заниматься самостоятельной коммерческой деятельностью. Также церковь на год приостановила принятие новых монахов в свои монастыри.

Монастырь святого Макария расположен в районе Вади Натрун к северу от Каира. Монастырь был основан в четвертом веке н.э. Он раскинулся на территории более 11 квадратных километров, на которой расположены сельхозугодия, служебные постройки, семь церквей, небольшой музей, медицинский пункт, электростанция, собственное издательство и библиотека, где хранятся ценные древние рукописи.

Епископ Епифаний служил в монастыре с 1984 года. Он считался видным богословом и занимался переводом христианского наследия на арабский язык.

Источник: РИА Новости