Уральский деканат Преображенской Епархии попрощался с отцом Андреем Зверевым

В субботу 11 августа в Челябинском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии состоялась заупокойная служба об усопшем священнике Андрее Звереве.

Отец Андрей в последний раз присутствовал на этой Литургии среди всех прочих верных и священников, которые пришли почтить память усопшего и проводить его в Новосибирск, где пройдёт отпевание и погребение. Однако мы верим, что душою он в это же время уже предстоял на Литургии Небесной, прославляя Господа вместе с множеством святых и самой Девой Марией. Аллилуйя!

Мы будем помнить дорогого нашим сердцам отца Андрея, как доброго и душевного пастыря, и конечно же будем просить о его ходатайстве за нас, здесь остающихся, чтобы, когда придёт и наш час отправится в последнее паломничество, он сопровождал нас на этом пути.

Вечная и благая память!



Александр Пузик (Екатеринбург — Челябинск)