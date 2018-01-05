Украинская Лютеранская Церковь решила перейти на ново-юлианский календарь

Украинская Лютеранская Церковь с 2018 церковного года решила перейти на ново-юлианский календарь — соответствующее решение принял Синод украинских лютеран. Это первый случай такого рода на Украине, сообщает РIСУ.

Украинские лютеране в 2018 году будут отмечать Рождество 7 января — на эту дату официально приходится 25 декабря по юлианскому календарю, по которому до сих пор жила Украинская Лютеранская Церковь (УЛЦ). Зато следующее Рождество УЛЦ встретит уже по ново-юлианскому календарю, то есть это будет 25 декабря 2018, а не 7 января 2019-го.

«Мы приняли и поддержали решение Верховной Рады относительно официального празднования в Украине Рождества Господа Иисуса Христа 25 декабря. Стремимся праздновать Рождество вместе со всем миром и, наконец, логично, красиво и набожно, когда сначала отмечается Рождество, а уже потом — Новый Год, — рассказал глава Галицкой епархии УЛЦ пастор Тарас Коковский. — Благовещение 2018 года будем отмечать 25 марта, в соответствии с датой Рождества 25 декабря, а другие праздники — по ново-юлианскому календарю».

Решение Синода УЛЦ о переходе на ново-юлианский календарь датировано 16 декабря 2017 г. 17 ноября 2017 г. Верховная Рада приняла законопроект №5496 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» — акт о назначении выходного дня на 25 декабря.

«Синод Украинской Лютеранской Церкви принял это решение после предварительного обмена мнениями и обсуждения в приходах. — отметил пастор Т. Коковский. — В то же время мы пока не придавали этому какой-то особой огласки».

Приверженцы УЛЦ по вероисповеданию являются конфессиональными лютеранами, но одновременно придерживаются элементов восточного обряда.

«Это — одна из причин того, что мы решили перейти именно на ново-юлианский календарь. Вторая причина — наша историческая традиция, наследие: украинское лютеранство возникло тогда, когда восточный обряд уже был очень близким и родным нашему народу. Поэтому мы стремимся сохранить это наследие. Мы сейчас пользуемся соответствующим этой традиции календарем, служим приспособленную к нашему исповеданию Литургию Иоанна Златоуста, — объясняет глава Галицкой епархии УЛЦ. — Решение Синода продиктовано желанием сохранить нашу историческую традицию и почтить достижения наших отцов основателей и первых верующих нашей Церкви».

Сейчас в УЛЦ действуют три епархии: Галицкая, Киевская (Центральная) и Восточная, в которых насчитывается более 30 общин и духовных миссий.

Важно также отметить, что, согласно решению Синода УЛЦ 16 декабря 2017, при определенных обстоятельствах украинские лютеране конечно же могут праздновать Рождество по юлианскому календарю.

Украинская Лютеранская Церковь является правопреемницей Украинской Евангельской Церкви Аугсбургского вероисповедания, возникновение которой относится к 1920-м годам. Руководителем украинского лютеранства в те времена стал уроженец Тернопольщины пастор Теодор Ярчук. После ликвидации в советский период УЛЦ возродилась в начале 1990-х годов.

Ново-юлианский календарь был разработан сербским астрономом Миланковичем в 1923 г. для исправления недостатков юлианского календаря. Сейчас ново-юлианского календаря придерживается большинство Православных Церквей мира, в частности: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Албанская, Чехословацкая и Православная Церковь в Америке. Часть Православных Церквей — Русская, Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская придерживается юлианского календаря и празднуют Рождество 7 января нового стиля (25 декабря старого стиля).

Источник: Седмица.ру