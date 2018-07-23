Трудные вопросы: женское священство

ВОПРОС:

Возможно ли в будущем женское священство?

ОТВЕТ:

В апостольском послании Папы Иоанна Павла II «Ordinatio sacerdotalis» отмечается: «Хотя учение о том, что священническое рукоположение должно принадлежать лишь мужчинам, сохранялось непрерывным и повсеместным Преданием Церкви и уверенно преподавалось Учительством Церкви в его недавних документах, в настоящее время в некоторых местах его тем не менее полагают открытым для обсуждения или же считают, будто суждение Церкви о том, что женщины не должны допускаться к рукоположению, должно рассматриваться как имеющее лишь дисциплинарную силу. Поэтому, дабы устранить все сомнения в отношении сего весьма важного вопроса, — затрагивающего само Божественное устроение Церкви, — исполняя свое служение утверждения братьев (ср. Лк. 22,32), я объявляю, что Церковь ни при каких обстоятельствах не имеет власти возлагать священный сан на женщин и что этого окончательного суждения должны придерживаться все верные Христовы».

Обратимся также к доктринальному документу Конгрегации вероучения, в котором совершенно ясным образом подтверждается учение о недопустимости рукоположения женщин:

«Что касается учения о священническом рукоположении, возможном только для мужчин, то необходимо придерживаться следующих положений: хотя Папа Римский и не высказался посредством догматического определения, тем не менее эту доктрину следует считать окончательной, поскольку она основана на записанном Слове Божьем, непрерывно сохраняемом и применяемом Преданием Церкви, и была безошибочно предложена ординарным и универсальным учительством. Не исключено также, что в будущем церковное сознание придет к определению этой доктрины как аспекта веры, полученной в Божественном Откровении» (то есть не исключено, что эта доктрина будет определена в форме догмы).

Таким образом, учение Церкви о рукоположении незыблемо и окончательно и не может измениться ни при каких обстоятельствах.

Ольга Сакун — Град Ватикан

Источник: Vatican News