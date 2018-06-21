Трое церковных лидеров Святой Земли направили израильскому премьеру письмо по поводу спорного законопроекта

Трое церковных лидеров Святой Земли направили израильскому премьеру письмо по поводу спорного законопроекта

Июнь 21, 2018

. Израильский , направленный на конфискацию церковной собственности в Израиле, не был ни заблокирован, ни принят. , который продолжает обсуждаться, направлен на «систематическое и беспрецедентное нападение на христиан Святой Земли», способное нарушить «самые основные права» и подорвать «тонкую структуру отношений», построенную несколько десятилетий назад между местными христианскими общинами и Еврейским государством.

Об этом христианские лидеры, ответственные за совместное управление Гробом Господним, пишут в письме, направленном Биньямину Нетаньяху, в котором они просят израильского премьера «действовать быстро и решительно, чтобы заблокировать законопроект, одностороннее продвижение которого заставит церкви также реагировать», передает Седмица.ру со ссылкой на информационное агентство «Fides».

подписали Феофил III, православный Патриарх Иерусалимский; Нурхан Манукян, армянский патриарх Иерусалимский, и брат Франческо Паттон, францисканский кустод Святой Земли.

В письме трех христианских лидеров подчеркивается противоречие между христианскими конфессиями и израильским правительством, которое в конце февраля подтолкнуло местные церкви к «закрытию» Гроба Господня. Храм, построенный на месте крестной смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа, был закрыт с воскресенья 25-го по вторник 27 февраля 2018 года в качестве жеста протеста против планируемого законопроекта.

Законопроект, который вызвал бурную реакцию христианских лидеров, направлен на то, чтобы гарантировать израильскому правительству возможность конфисковать те церковные объекты, которые в прошлом были арендованы у религиозных организаций в течение длительного времени — до 99 лет — в Национальный еврейский фонд.

Между тем, в последнее время некоторые церковные организации, чтобы справиться со своими долгами, продавали крупным частным группам свою .

Парламент Израиля уже некоторое время работает над этим законопроектом, который разрешит экспроприацию церковных земель Государством , направленную на удаление этих объектов из возможных юридических споров, чтобы защитить владельцев домов и зданий, построенных тем временем на этих спорных землях.

В феврале руководители местных церквей приостановили акции протеста после того, как израильское правительство обещало начать переговоры с заинтересованными церковными сторонами по поводу спорного вопроса.

Теперь три религиозных лидера, подписавших письмо Нетаньяху, сообщают, что они узнали, что законопроект будет представлен Комитету министров с учетом будущего одобрения.

Израильский парламентарий Рахиль Азария, отвечающая за законопроект, ответила на вопросы церковных лидеров. По словам Азарии, законопроект направлен только на защиту жителей, которые живут в домах, построенных на землях, принадлежащих церквям, но не позволит какие-либо спекуляции с этим церковным имуществом. Парламентарий также подчеркнула, что новый проект закона направлен на предоставление общих гарантий защиты мелким домовладельцев на землях, которые могут быть предметом юридических споров, без каких-либо конкретных ссылок на церковное имущество.

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