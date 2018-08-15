Трагедия в Генуе. Церковь плачет и молится

Церковь Генуи плачет и молится о тех, кто погиб при обрушении моста в этом итальянском городе. 14 августа в Генуе обрушился автомобильный мост, число погибших достигло 35 человек.

Количество жертв может еще увеличиться — есть пострадавшие, которые до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии. Специалисты на месте трагедии продолжают извлекать автомобили и тела погибших. Среди версий трагедии — сильный удар молнии, который пришелся на мост, а также просадка конструкции.

Архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско рассказал итальянской службе Vatican News, что 15 августа, когда Католическая Церковь празднует торжество Успения Пресвятой Девы Марии, во всех храмах архиепархии будут возносить особые молитвы к Богу о погибших, раненых, а также о семьях жертв трагедии. С ними будут солидарны все христианские общины.

Верующие будут молиться о том, чтобы всему городу хватило смелости и сил, чтобы продолжать надеяться и чтобы встать снова, будучи еще более сплоченными, соединяя духовные и моральные силы.

Источник: katolik.life