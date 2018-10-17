Теракт в керченском колледже: число жертв выросло до 18 человек, более 50 пострадавших

В Политехническом колледже Керчи днем 17 октября прогремел взрыв. По уточненным данным, со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета, в колледже сработало неустановленное взрывное устройство.

Взрыв прогремел в Керченском политехническом колледже. Начиненное металлическими предметами взрывное устройство было установлено в столовой.

Сейчас здание оцеплено, проводятся мероприятия для предотвращения возможного повторного взрыва.

На данный момент известно, что жертвами теракта уже стали 18 учащихся колледжа, более 50 получили ранения. Отмечается, что большинство погибших и пострадавших в результате взрыва — подростки.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, расследовать дело будет центральный аппарат СКР. На месте происшествия работают спецслужбы: представители ФСБ, МЧС, органов внутренних дел.

Представитель НАК завил, что «сейчас включены все силы и средства для решения основных задач, координируются действия упомянутых органов безопасности, аварийно-спасательных служб для установления причин взрыва и недопущения возможных повторных взрывов».

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В связи со взрывом в керченском колледже открыта горячая телефонная линия:

8 (3652) 55-09-05.