Святейший Престол о помощи палестинским беженцам

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола монс. Бернардито Ауса выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, высоко оценив деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Своей заботой агентство охватывает 5 миллионов 600 тысяч палестинских беженцев: «Только в Газе, где безработица достигает 43%, — отметил архиепископ, — БАПОР обеспечивает рабочими местами более 13.000 человек». В этой сложной ситуации агентство «остаётся лучшим способом избежать обострения кризиса, который может повлечь за собой дополнительные издержки для международного сообщества».

Значительной проблемой для агентства, по словам ватиканского дипломата, является крупный дефицит финансирования — более 200 млн. долларов, поэтому международное сообщество призвано «проявить чуткость», прежде всего перед лицом драматической ситуации множества палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан, в Секторе Газа, Иордании, Ливане и Сирии.

Мон. Ауса выразил обеспокоенность по поводу тенденции «ограничивать статус палестинских беженцев только теми, кто бежал из Палестины в 1948 году, исключая их потомков по отцовской линии». Такое ограниченный подход может «лишить очень многих людей без гражданства законного права пользоваться статусом беженца». Поэтому международное сообщество должно предпринять неотложные шаги по решению этой злободневной проблемы.

В то время как мир и примирение по прежнему далеки, Святейший Престол снова призывает вернуться к столу переговоров: диалог – это единственный жизнеспособный путь для обоих государств. «Пока эти переговоры не принесут ощутимых и прочных результатов, работа БАПОРа не будет закончена»; именно поэтому архиепископ выступил с призывом продлить мандат агентства, истекающий в 2020 году.

В конце выступления монс. Ауса выразил пожелание по случаю предстоящей 70-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека: чтобы «все народы, в том числе палестинские беженцы, смогли пользоваться основными правами, закреплёнными в Уставе ООН».



Источник: Vatican News