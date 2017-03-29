Создан портал с виртуальной реконструкцией Крестного пути Спасителя

Портал JerusCandle.com запустил два виртуальных тура для тех, кто желает, но пока не может физически посетить Святую землю. Портал предлагает всем желающим пройти крестным путём Христа и посетить храм Гроба Господня.

Проект «Свеча Иерусалима» предоставляет возможность увидеть святыню своими глазами даже тем, кто по финансовым причинам или из-за сугубой занятости пока не может посетить её физически.

В Старом городе Иерусалима сохранилась Via Dоlorosa — дословно «Путь страданий», или «Крестный путь». Именно здесь Господь Иисус Христос нёс крест на Голгофу.

Тысячи христиан идут по этой дороге, чтобы с новой силой ощутить знакомое откровение. Всего на этой дороге четырнадцать остановок, девять из них расположены на улицах Старого города, а остальные пять — на территории Храма Гроба Господня. Сегодня по ним в форме виртуального тура «Крестный путь» с молитвой могут пройти и паломники из России.

Помимо «Крестного пути», верующие могут ознакомиться и с другим виртуальным туром — «Храм Гроба Господня», который включает в себя:

- место, где Иисуса лишают одежд;

- место, где Иисуса пригвождают к Кресту;

- место, где был установлен Крест, на котором умер Христос;

- место, где совершили миропомазание тела умершего Христа, снятого с Креста;

- место положения во гроб тела Иисуса.

Оба тура сделаны настолько удобно и качественно, что действительно создают у зрителя эффект присутствия. Кроме того, в них содержится много полезной информации от аудиогида, который сопровождает вас по предложенным святым местам, сообщает сайт pravoslavie.ru.