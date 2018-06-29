Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в торжество Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. 29 июня 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня Церковь, странствующая в Риме и по всему миру, обращается к первоистокам своей веры, воздавая почитание апостолам Петру и Павлу. Их мощи, хранящиеся в двух базиликах, освященных в их имя, весьма дороги как жителям Рима, так и многочисленным паломникам, приезжающим со всех концов мира, чтобы им поклониться.

Я бы хотел сосредоточиться на фрагменте Евангелия (Мф 16,13-19), предложенном нам в Литургии Слова этого праздника. В нем речь идет о событии фундаментальной значимости для нашего пути к вере. Я имею в виду диалог, инициированный вопросом Иисуса к ученикам относительно Его идентичности. Сначала Иисус спрашивает: «За кого люди почитают Меня, Сыга Человеческого?» (Мф 16,13), а потом обращается непосредственно к апостолам: «А вы за кого почитаете Меня?» (Мф 16,15). Двумя этими вопросами Он как бы подсказывает: одно дело придерживаться общепринятых мнений, а другое – встретить Его лично и открыться Его тайне. Только так можно познать истину! Общие соображения могут содержать хоть и правильный, но только ограниченный ответ. Петр, а с ним и Церковь – вчера, сегодня и во веки веков – по благодати Божией отвечает так, как надо: «Ты – Христос, Сын Бога Живого» (Мф 16,16).

На протяжении веков мир воспринимал Христа по-разному: то как великого пророка справедливости и любви, то как мудрого учителя жизни, то как революционера, то как мечтателя, погруженного в Божественные сны, то еще как-то… Здесь перед нами целый ряд представлений одно экзотичнее другого. И вот, средь мелькания этих и других гипотез, звучит сегодня простое и ясное исповедание Симона Петра, смиренного, исполненного веры человека: «Ты – Христос, Сын Бога Живого» (Мф 16,16). Иисус – это Сын Божий, и именно поэтому Он живет вечно, как вечно живет Его Отец. Вот та Благая Весть, которой благодатью Божией возжигаются сердца, открывшиеся Христовой тайне: уверенность – не математическая, а еще более твердая, внутренняя – что нами встречен Источник Жизни, встречена Сама Жизнь, ставшая плотью, видимой и осязаемой для нас. Это и есть опыт христианина, но всё это – не его заслуга, а дело Отца, Сына и Святого Духа. И всё это, хоть и в эмбриональной форме, содержится в ответе Иисуса Христа.

Но и ответ Иисуса в не меньшей мере преисполнен света: «Ты – Петр, Камень, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16,18). Здесь Иисус впервые произносит слово «Церковь», и делает это, являя одновременно всю Свою любовь к ней, называя ее «Моей (Своей) Церковью». Церковь – это новая Община Завета Бога с человеком. Она уже больше не зиждется на кровных узах и Законе, в ее фундаменте – вера в Него, Иисуса, Лик Божий. Это та вера, которую Блаженный Папа Павел VI, еще будучи архиепископом Милана, исповедовал словами следующей чудесной молитвы:

«О Христе, наш Единственный Посредник, Ты так нам нужен: чтобы жить в мире с Богом Отцом; чтобы через Тебя, Единородного Сына и Господа нашего, стать Его приемными детьми; чтобы возродиться в Духе Святом» (Пастырское послание, 1955 г.).

Так пусть же заступничеством Пресвятой Марии Девы, Царицы Апостолов, Господь поможет Церкви в Риме и во всём мире оставаться неизменно верной Евангелию, служению которому посвятили свою жизнь святые Петр и Павел!

Перевод «Сибирской католической газеты»