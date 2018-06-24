Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в торжество Рождества Святого Иоанна Крестителя. 24 июня 2018 г., площадь Св. Петра

Сегодняшняя Литургия содержит обращенное к нам приглашение к празднованию торжества Рождества Святого Иоанна Крестителя. Его Рождество – это событие, освятившее жизнь его родителей, Елизаветы и Захарии, а также исполнил радости и восхищения их родственников и соседей. Пожилые родители мечтали о наступлении такого дня и по-своему готовились к нему, однако уже не надеялись его увидеть. Они ощущали себя исключенными, униженными, разочарованными, поскольку не имели детей. Услышав обетование о рождении сына (ср. Лк 1,13), Захария не поверил ему, ибо оно противоречило законам природы: сами они были людьми старыми, очень пожилыми людьми. В этом – знамение. Бог не связан нашей логикой и нашими весьма ограниченными человеческими возможностями. Нам необходимо научиться доверять тайне Божией и хранить молчание перед ее лицом, а также смиренно и молча созерцать Его деяния, явленные в истории, которые очень часто превосходят все наши представления.

И когда обетование исполнилось, когда Елизавета и Захария убедились, что «для Бога нет ничего невозможного» (Лк 1,37), их радость была безмерна. Сегодняшний евангельский фрагмент (Лк 1,57-66.80) повествует о событиях рождества, а затем переходит к истории наречения имени младенцу. Елизавета выбрала имя, несвойственное семейной традиции. Она сказала: «Да наречется он Иоанном» (Лк 1,60). Это имя указывает на бескорыстный и совершенно неожиданный дар, т.к. «Иоанн» означает «Бог явил благодать». Этому ребенку суждено будет стать вестником, свидетелем благодати Божией для бедняков, со смиренной верой ожидающих спасения. К общему удивлению Захария подтвердил выбор именно этого имени, написав его на табличке (он на тот момент был поражен немотой), «и тут же отверзлись уста его и был развязан язык его, и он стал говорить, благословляя Бога» (Лк 1,64).

Всё событие Рождества Иоанна Крестителя совершается в атмосфере восхищения, нежданной радости и благодарения. Восхищение, нечаянная радость, благодарение: на народ снизошел святой страх Божий «и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране Иудейской» (Лк 1,65). Братья и сестры, верующий народ ощущал, что случилось нечто грандиозное, хотя по видимости оно выглядело чем-то очень смиренным и неброским. Поэтому люди задавались вопросом: «Что будет младенец сей?» (Лк 1,66).

Верующий народ Божий способен жить в вере и радости, с чувством восхищения, открытости неожиданному и благодарности. Присмотримся к этим людям, обсуждающим происшедшее на их глазах удивительное событие, чудо Рождества Иоанна. Они делали всё это с радостью, они были удовлетворены, они были восхищены. Они в полной мере пережили нежданно нагрянувшую радость и были исполнены благодарности. И вот, наблюдая всё это, спросим самих себя: «А какова моя вера? Есть ли в ней место радости или же она всегда одна и та же, ровная? Испытываю ли я восхищение при виде дел Господних, услышав о евангелизации или узнав что-то о жизни того или иного святого, или встречая множество хороших людей? Ощущаю ли всем сердцем действие благодати или ничего в нем так и не шелохнется? Могу ли я получать утешение от Духа или же остаюсь совершенно Ему закрытым?» Спросим самих себя, спросим все мы, делая испытание совести: «Какова моя вера? Есть ли в ней место радости? Открыта ли она Божиим сюрпризам, ведь наш Бог – это Бог сюрпризов? Испытал ли я хоть раз это чувство восхищения от присутствия Божия, это чувство благодарности?» Задумаемся как следует о смысле слов, в коих заключена сама суть веры: радость, восхищение, готовность к неожиданностям, благодарность.

Так пусть же Дева Мария поможет нам уразуметь, что в каждом без исключения человеке заключен образ Божий, источник жизни. Так пусть же Она, Матерь Божия и наша Матерь, поможет нам глубже понять тот факт, что в рождении ребенка родители соработничают Богу. Это – по-настоящему высокая миссия, превращающая каждую семью в святилище жизни. Так пусть же каждое новое рождение ребенка будит радость, восхищение и благодарность!

Перевод «Сибирской католической газеты»