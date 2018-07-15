Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 15-е Рядовое воскресенье. 15 июля 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшнего воскресенья рассказывает о том, как Иисус отправил на миссию двенадцать Своих апостолов (Мк 6,7-13). Призвав каждого из них по имени, «чтобы они были с Ним», вслушиваясь в Его слова и наблюдая за Его поступками, Он затем снова собрал их, чтобы направить по двое в те селения, которые Сам намеревался посетить. Это была своего рода «стажировка» в том виде деятельности, к которому они будут призваны силой Святого Духа после Воскресения Господня. Нынешний евангельский фрагмент сосредотачивается на стиле миссионера, стиле, который мы можем подытожить в двух ключевых пунктах: у миссии имеется центр, и у миссии есть лицо.

Прежде всего отметим, что у ученика-миссионера есть определенный ориентир, коим является личность Иисуса. Сегодняшний рассказ подчеркивает этот момент, используя глаголы-сказуемые, субъектом которых является Иисус: «призвал к Себе», «начал посылать их», «дал им власть», «повелел», «сказал им». Тем самым послание и деятельность Двенадцати показаны в виде излучения из единого центра. В их миссионерском служении отображается присутствие и дело Иисуса. У апостолов нет никакого личного содержания, которое они могли бы возвестить. У них нет никаких собственных талантов, которые они могли бы продемонстрировать. Они говорят и действуют исключительно как «посланные», как носители Иисусова послания. Этот евангельский фрагмент относится также и к нам, не только священникам, но и всем крещеным, призванным давать свидетельство Евангелию Христову в самых разных социальных обстоятельствах. Также и в нашем случае эта миссия может стать аутентичной только в том случае, если ее отправной точкой будет неизменный центр – Иисус. Эта миссия не является инициативой отдельных верующих или их групп или даже более крупных организаций. Это миссия Церкви неразрывно связанной с ее Господом. Никакой христианин не возвещает Евангелия сам от себя, но в качестве посланного Церковью, как получивший мандат от Самого Христа. Именно Крещение делает нас миссионерами, а тот, кто не ощущает потребности возвещать Евангелие, проповедовать Иисуса, не является хорошим христианином.

Другим аспектом миссионерского стиля является, так сказать, облик миссии, подразумевающий «бедность» ее средств. Амуниция миссионера должна отвечать критерию скромности и умеренности. Иисус предписывает апостолам «ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе…» Учитель желает, чтобы Его ученики оставались свободными и ничем не связанными, необремененными гарантиями и привилегиями, уповающими на одну лишь любовь Того, Кто их посылает, сильными одним лишь Его словом, которое они направляются возвещать. Посох и сандалии – это экипировка паломников, а ими и являются вестники Божия Царства – не всемогущими менеджерами, не незаменимыми чиновниками, не знаменитостями, отправившимися в турне. Здесь стоит обратиться, скажем, к опыту епархии, ординарием коей я являюсь. Вспомним некоторых святых Римской епархии: св. Филиппа Нери, св. Бенедикта Лабр, св. Алексея, св. Луизу Альбертони, св. Франциску Римскую, св. Гаспара дель Буфало и многих других. Они были не функционерами или бизнесменами, а скромными служителями Царствия Божия. Именно таков был их облик.

Неотъемлемой частью упомянутого облика миссии является и реакция на послание. Вполне может случиться так, что ученики не будут ни приняты, ни услышаны. Опыт поражения – это одна из форм указанной «бедности средств». Жизнь Иисуса, отверженного и распятого, предопределяет и судьбу Его посланника. И лишь пребывая в единении с Ним, умершим и воскресшим, мы сможем обрести необходимое для евангелизации мужество.

Так пусть же Пречистая Дева Мария, первая Ученица и Миссионерка Слова Божия, поможет нам принести в мир послание Евангелия со смиренной и светлой радостью, не взирая на любые формы сопротивления, непонимания и тягот.

Перевод «Сибирской католической газеты»