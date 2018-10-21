Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 29-е Рядовое воскресенье. 21 октября 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие (Мк 10,35-45) повествует об Иисусе, Который в очередной раз с величайшим терпением пытается исправить ошибки Своих учеников, обращая их от мирской ментальности к ментальности Божией. Эту возможность Ему предоставляют братья Иаков и Иоанн, оба — из числа первых учеников, коих Иисус встретил и призвал идти за Собой. И они уже прошли общий с Ним длительный путь, они стали членами группы Двенадцати Апостолов. Так вот, по мере приближения к Иерусалиму, в котором, как ожидали ученики, на Пасхальные торжества Иисус, наконец, возвестит наступление Царствия Божия, братья, набравшись смелости, обратились к Наставнику с просьбой: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей» (Мк 10,37).

Иисус знает, что Иаков и Иоанн с большим энтузиазмом относятся как к Нему Самому, так и к делу Царства, но Ему известно и то, что их ожидания и их старания осквернены духом мира сего. И потому Он отвечает: «Не знаете, чего просите» (Мк 10,38). В то время как они говорят о «престолах славы», на которых собираются восседать рядом с Христом-Царем, Он упоминает «чашу», которую им предстоит выпить, и «крещение», которое им надлежит принять. Иисус говорит здесь о Своих Страстях и Смерти. Иаков и Иоанн, так стремящиеся к высокому положению, откликаются с энтузиазмом: «Да, можем!» Но и в этом случае они не понимают, что говорят. Иисус заявляет, что они будут пить Его чашу и примут Его крещение. Это значит, что им, как и прочим апостолам, в свое время предстоит соучаствовать в Его кресте, однако, подводит итог Иисус, «дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано» (Мк 10,40). Он как бы хочет сказать: «Ныне следуйте за Мной и познавайте путь любви, на котором не обойтись без потерь, а Отец Небесный подумает, каким образом вас вознаградить». Путь любви непременно связан с потерями, ибо любовь предполагает отречение от эгоизма и сосредоточения на себе самом ради того, чтобы служить ближним.

Иисус знает и то, что прочие апостолы возмущены поведением Иакова и Иоанна. Но этим они как раз и демонстрируют, что и им присуща та же мирская ментальность. Это обстоятельство побуждает Иисуса выступить с поучением, относящимся к христианам всех времён, в том числе и к нам. Он поясняет: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» (Мк 10,42-44). Это и есть правило христианской жизни. Мысль Наставника понятна: в то время как сильные мира сего воздвигают престолы собственной власти, Бог избирает себе весьма неудобный престол: Крест, с коего и будет царствовать, отдавая ради нас собственную жизнь. Иисус констатирует: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк 10,45).

Путь служения — это и есть самое эффективное противоядие от болезни стремления к первым местам, это лекарство от карьеризма, от той тяги к первенству, коей бывают заражены многие житейские ситуации, и эта зараза не щадит и христиан, народ Божий, не исключая и церковной иерархии. По этой причине мы, как ученики Христа, обязаны услышать этот Евангельский призыв к обращению, к бесстрашному и благородному свидетельству Церкви, склоняющейся к стопам последних в мире сём, чтобы служить им прямодушно и с любовью.

Так пусть же Пресвятая Дева Мария, Которая безоговорочно и смиренно покорилась воле Божией, поможет нам следовать за Иисусом радостным путем служения, самым главным путем, ведущим на Небеса.

Перевод «Сибирской католической газеты»