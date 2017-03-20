Сицилийский архиепископ запретил мафиози становиться крестными родителями
Сицилийский архиепископ Микеле Пеннизи запретил членам мафии быть крестными родителями. Специальный декрет архипастыря, чья епархия находится в пригороде столицы Палермо Монреале, был опубликован 15 марта 2017 года после консультаций с местным священническим советом.
В документе говорится, что не могут быть допущены к выполнению роли крестных родителей во время таинства крещения и свидетелей во время таинства миропомазания лица, ставшие виновниками позорных преступлений, или те, которые своим поведением вызывают возмущение. Запрет также касается членов мафиозных или тайных объединений, противоречащих евангельским ценностям, и тех лиц, которые имели судимость за умышленные преступления.
Поводом для издания декрета стал резонансный случай в печально известной сицилийской деревне Корлеоне, увековеченной в романе Марио Пьюзо «Крестный отец». Там в декабре 2016 г. крестным отцом своей племяннице стал сын гангстера Тото Риина — одного из руководителей местной организованной преступной группировки. Причем священник, который уделял таинство, не проконсультировался предварительно с епархиальной курией.
«Мафия переняла термин «крестный отец» у Церкви, чтобы придать своим главарям ореол религиозной значимости, — цитирует Пеннизи Франс-пресс. — А на самом деле эти два мира совершенно несовместимы».
Архиепископ Микеле Пеннизи является ярым борцом с мафией и заявляет, что хочет бросить вызов устоявшемуся правилу. В 2008 году ему угрожали расправой после того, как он отказался разрешить похоронить по религиозному обряду главу мафии Крочефиссо Эманнуэлло. Тогда полиция приставила к иерарху охрану.
Решение архиепископа полностью соответствует обучению трех последних понтификов. Посещая южно-итальянский регион Калабрия летом 2014 г., Папа Франциск также бросил вызов организованной преступности, отлучив от Католической Церкви всех мафиози. Папа объявил, что мафиози ставят себя вне общения с Богом и поэтому не допускаются к церковным таинствам, поскольку не отдают уважения Богу, но поклоняются деньгам, ради собственных интересов используют насилие в отношении детей, ради достижения своих целей физически уничтожают людей, убивают.
«Те, кто идут по дороге зла, как это делают мафиози, не едины с Богом», — сказал Папа Римский.
По материалам Radio Vaticana, ВВС, AFP
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