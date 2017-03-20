Сицилийский архиепископ запретил мафиози становиться крестными родителями

Сицилийский архиепископ запретил мафиози становиться крестными родителями

Март 20, 2017

Сицилийский архиепископ Микеле Пеннизи запретил членам мафии быть крестными родителями. Специальный декрет архипастыря, чья епархия находится в пригороде столицы Палермо Монреале, был опубликован 15 марта 2017 года после консультаций с местным священническим советом.

В документе говорится, что не могут быть допущены к выполнению роли крестных родителей во время крещения и свидетелей во время миропомазания лица, ставшие виновниками позорных преступлений, или те, которые своим поведением вызывают возмущение. Запрет также касается членов мафиозных или тайных объединений, противоречащих евангельским ценностям, и тех лиц, которые имели судимость за умышленные преступления.

r960-66389e7b8984b73700b952c24431db37Поводом для издания декрета стал резонансный случай в  печально известной сицилийской деревне Корлеоне, увековеченной в романе Марио Пьюзо «Крестный отец». Там в декабре 2016 г. крестным отцом своей племяннице стал сын гангстера Тото Риина — одного из руководителей местной организованной преступной группировки. Причем священник, который уделял таинство, не проконсультировался предварительно с епархиальной курией.

«Мафия переняла термин «крестный отец» у Церкви, чтобы придать своим главарям ореол религиозной значимости, — цитирует Пеннизи Франс-пресс. — А на самом деле эти два мира совершенно несовместимы».

Архиепископ Микеле Пеннизи является ярым борцом с мафией и заявляет, что хочет бросить вызов устоявшемуся правилу. В 2008 году ему угрожали расправой после того, как он отказался разрешить похоронить по религиозному обряду главу мафии Крочефиссо Эманнуэлло. Тогда полиция приставила к иерарху охрану.

Решение архиепископа полностью соответствует обучению трех последних понтификов. Посещая южно-итальянский регион Калабрия летом 2014 г., также бросил вызов организованной преступности, отлучив от Католической Церкви всех мафиози. Папа объявил, что мафиози ставят себя вне общения с Богом и поэтому не допускаются к церковным таинствам, поскольку не отдают уважения Богу, но поклоняются деньгам, ради собственных интересов используют насилие в отношении детей, ради достижения своих целей физически уничтожают людей, убивают.

«Те, кто идут по дороге зла, как это делают мафиози, не едины с Богом», — сказал Папа Римский.

 

По материалам Radio Vaticana, ВВС, AFP

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