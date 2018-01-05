Шокирующие данные Центра мониторинга по выявлению педофилии

Феномен сексуального насилия над детьми, в том числе новорожденными, по-прежнему распространен во всем мире и является предметом интернет-бизнеса.

Представитель Итальянского центра мониторинга по выявлению педофилии, действующего при Министерстве внутренних дел, священник Фортунато Ди Ното, который также возглавляет ассоциацию по борьбе с детской порнографией в Сети «Метер», утверждает, что для противостояния этому феномену недостаточно тех мер, которые были предприняты до сих пор. Ассоциация «Метер» помогает жертвам этих преступлений, в том числе и посредством уникальных в Италии центров психологической помощи.

Педофилия и детская порнография онлайн растет в Италии и в других странах, но особенно эти позорные преступления распространены в России. В 2017 году число фотографий и видео злоупотреблений над детьми младше 13 лет снова выросло по сравнению с предыдущими годами. «Фоном» насилия над малолетними, в том числе младенцами, часто является семья, а также больница. В очередной раз Ди Ното заявляет о печальном молчании СМИ и недооценке этих преступлений со стороны мирового сообщества и крупнейших веб-сервисов мира.

Недавно ассоциация «Метер» подписала очередное соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами — на этот раз с польской полицией. Однако, поясняет Ди Ното, по-прежнему в большинстве стран отсутствует какое-либо законодательство, позволяющее противостоять детской порнографии в Сети.

Что касается авторов бесчеловечного насилия над детьми, то ими являются, по словам сотрудников Центра мониторинга, люди, ведущие совершенно обычный образ жизни, которых нельзя заподозрить ни в чем подобном, однако они страдают глубоким психическим расстройством, затрагивающим отношения между взрослыми и детьми, и это расстройство порождает в них именно тягу к маленьким детям. К сожалению, констатирует дон Ди Ното, лишь незначительная часть педофилов испытывает потребность в лечении.

Источник: Радио Ватикана