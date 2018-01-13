Сантьяго-де-Чили: нападения на храмы накануне визита Папы Франциска

Неизвестные вандалы атаковали четыре католических церкви в столице Чили Сантьяго и оставили угрозы Папе Франциску, который в скором времени посетит эту южноамериканскую страну.

Атака произошла в Сантьяго ночью с 11 на 12 января. Нападавшие устроили взрывы и поджоги возле храмов, забросав здания самодельными бомбами, а одну церковь подожгли. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в чилийской полиции.

После нападений участники акций оставили плакаты с воззваниями против визита и с угрозами в адрес понтифика. «Папа Франциск, следующая бомба будет в твоей сутане!» — говорится в тексте брошюры, оставленной на месте преступления.

В столичном районе Реколета неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в часовню Эмануэля, в результате чего повреждена входная дверь и выбиты стекла в окнах.

Также, согласно сообщениям СМИ, группа анархистов во главе с бывшим кандидатом в президенты страны Роксаной Мирандой заняла на несколько минут место у Апостольской нунциатуры в качестве акции протеста против «потраченных миллионов» на встречу Папы Римского.

«Эти жесты, — говорит архиепископ Сантьяго кардинал Рикардо Эссати Андрельо, — направлены на то, чтобы вызвать смятение в душах. Но они, напротив, заставляют наши сердца пребывать в ожидании и в еще большей надежде. Мы знаем, что любовь Христа превосходит все».

Заместитель министра внутренних дел Чили Махмуд Алеуй осудил эти акции, указав, что в стране обеспечены все возможности для выражения мнения без применения насилия. В то же время представители правительства заверили, что злоумышленники будут привлечены к ответственности.

Папа Франциск намерен посетить Чили с визитом с 15 по 18 января. В частности, Епископ Рима намерен возглавить Св. Мессу для нескольких сотен тысяч верующих в центре Сантьяго. Также он совершит мессы в городах Темуко (на юге страны) и Икике (на севере).

По материалам Радио Ватикана, ТАСС, REGNUM