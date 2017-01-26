С ватиканских евро исчезнет образ Папы Франциска

Папа не хочет, чтобы его образ помещали на ватиканских евро. В новой эмиссии 2017 года на монетах будет изображен только папский герб, сообщили немецкому католическому агентству «KNA» в Ватиканском филателистическо-нумизматическом бюро. Там также сообщили, что с момента появления ватиканских евро в 2002 году это первый случай, когда на монетах не будет изображения ныне правящего Святейшего Отца.

До сих пор образ Папы Франциска в трех различных версиях оформлял ватиканские монеты от одного цента до двух евро. О том, что образа понтифика на монетах больше не будет первым проинформировал бюллетень Европейского Союза. 24 января 2017 года там напомнили также, что несмотря на то, что Ватикан не является членом ЕС, ему было разрешено чеканить монеты евро. В соответствии с соглашением, заключенным с Европейским Союзом в 2010 году, государство может выпускать монеты общей стоимостью 2,3 млн евро. К этому добавляется еще небольшая переменная сумма, которая рассчитывается через регулярные промежутки времени.

Ватиканские монеты ценятся среди нумизматов. Государство, однако, обязано выпускать в оборот не менее 51% от общего объема эмиссии.

Большинство нумизматов сходятся во мнении, что время понтификата Папы Адриана I (772-795 гг.) Является началом производства папских монет. Этот понтифик приказал чеканить деньги после франкского вторжения. Между 772 и 983 гг. Папы выпускали монеты преимущественно вместе с императорами. Папа Римский Евгений IV в XV в. ввел папский дукат (ducato papale). На нем обычно помещались или изображение Папы, или его герб.

К концу XIX в. в истории папских монет было время, когда они не чеканились: во время существования первой «Римской республики» (1798-1799 гг.), во время оккупации Рима войсками императора Наполеона, при второй «Римской республике» (1849 г.).

Первые папские монеты, принятые в международное обращение, появились в 1931 году. Ватиканская лира имела хождение в Ватикане, Сан-Марино и Италии. В 2012 году завершился обмен этой валюты на евро. Ватикан не имеет своего эмиссионного центра и эти функции возложены на Монетный Двор Италии.

По материалам Radio Vaticana