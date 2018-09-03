Русская секция с участием православных и католиков прошла на IX Всемирной встрече семей в Дублине

Две многодетные семьи из России – католическая и православная – приняли участие в IX Всемирной встрече семей в Дублине, проходившей 22-26 августа в столице Ирландии, сообщает Благовест-инфо.

Русская секция на форуме семей состоялась 22 августа. В ней приняли участие: католическая семья Даршт, которую сопровождал монс. Збигнев Круль, настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Орле, православная семья Каневых, вместе с которой приехал настоятель московского храма Святой Троицы в Хохлах протоиерей Алексий Уминский, а также руководитель русского отдела международного фонда «Kirche in Not» («Помощь Церкви в нужде») Петр Гуменюк, сотрудница Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Маргарита Нелюбова и научный сотрудник Культурного центра «Покровские ворота» (Россия) Джованна Парравичини.

Проведение русской секции на форуме стало результатом деятельности рабочей комиссии, созданной для координации взаимодействия православных и католиков в духе Гаванской декларации, которая была подписана в феврале 2016 года Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Папой Римским Франциском. Группа, в которую вошли представители Русской Православной Церкви, Римско-Католической Церкви и благотворительного фонда «Помощь Церкви в нужде», работает по двум приоритетным направлениям: реализация совместных проектов по оказанию помощи христианам на Ближнем Востоке и проблематика семьи и семейных ценностей, отстаивание достоинства человеческой жизни.

Вступительное слово на секции произнес Петр Гуменюк. Он рассказал, что за два года, прошедшие после Гаванской встречи, по инициативе православно-католической рабочей группы состоялся целый ряд семинаров, мастер-классов и конференций. На мероприятиях проходил обмен опытом в различных областях, таких как создание кризисных центров по поддержке беременных, которых близкие принуждают к аборту, помощи женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации. Обсуждались церковные инициативы по реабилитации наркозависимых. Идея таких встреч заключается в том, чтобы сблизить католиков и православных в тех областях, где существующие богословские различия не препятствуют сотрудничать по целому ряду гуманитарных и этических вопросов.

Затем состоялись выступления многодетных семей из России, которые поделились своим свидетельством как о красоте семейной жизни, так и о трудностях, вызовах и проблемах на этом пути. Одна из семей сопроводила рассказ фильмом. Приехавшие с российскими участниками священники поделились своим опытом пастырского попечения о семьях. Мероприятие вызвало большой интерес у аудитории: зал был полон, а после секции многие подходили к выступавшим с вопросами.

Как отметил в беседе с агентством «Благовест-инфо» Петр Гуменюк, «семья имеет как бы свою конституцию, положения которой действуют тысячелетиями. В числе этих неписаных законов – любовь, ответственность, уважение, распределение задач внутри семьи. От состояния семьи зависит само будущее христианской цивилизации. Попытки манипулировать сложившимися семейными устоями могут привести к тяжелейшим последствиям для всех культур, всего человечества».