РПЦ и Ватикан обменяются визитами в феврале, заявил Апостольский нунций в РФ

Делегации Русской Православной Церкви и Святого Престола совершат взаимные визиты в феврале, к третьей годовщине первой в истории встречи Патриарха Московского и всея Руси и Папы Римского, заявил РИА Новости Апостольский нунций в РФ Челестино Мильоре.

«В феврале будет отмечаться три года со встречи в Гаване, в Москве, конечно, будет делегация из Ватикана, и русская делегация (приедет в Рим – ред.). И там будет также собрание двусторонней комиссии по культуре», — заявил он, охарактеризовав отношения между Церквями как «очень насыщенные». Первая в истории встреча предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска прошла в феврале 2016 года на Кубе.

В конце октября председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетил Рим с рабочим визитом. В ходе поездки он провел встречу с Папой Римским Франциском, на которой была затронута тема церковной ситуации на Украине.