Рождество в Афганистане

Трудную, но решающую роль итальянских миротворцев подчеркнул на Рождественской Мессе в Афганистане военный ординарий епископ Санто Марчано. Монсеньор Марчано совершил Мессу Рождества Христова в Герате для военного миротворческого подразделения под командованием генерала Джанлуки Караи. «Итальянские солдаты в Афганистане, — сказал иерарх, — переживают тайну Воплощения на своем опыте: они трудятся здесь ради блага других людей».

«Я приехал сюда, чтобы передать солдатам не только близость их семей и всей Италии, но и близость Церкви. Могу констатировать и своими глазами вижу, какой прогресс был уже достигнут для блага этой страны и ее народа». Монс. Марчано подчеркнул потребность Афганистана в безопасности в контексте насилия и терроризма, необходимость защиты женщин в этой стране, — но в первую очередь жажду культурного развития.

Итальянские военнослужащие мужественно отправляются на окраины мира, рискуя собственной жизнью, отметил военный ординарий в своей проповеди и пояснил: «Защищать мир означает защищать священные места, а также другие многочисленные места, которым угрожают война и насилие, нетерпимость и гонения, нападки на достоинство человека и насилие над творением, злоупотребления слабыми и эксплуатация бедных».

Защищать мир, сказал далее монс. Марчано, означает также служить бедным, малым и страждущим, которые все чаще становятся жертвами ненависти жестоких людей и отвержения со стороны власть имущих, равно как и жертвами манипуляции безудержной технологии или даже государственных законов».

Всего несколько часов спустя после богослужения произошел очередной теракт в Кабуле, погибли по меньшей мере шесть человек. Террорист взорвал себя посреди улицы, по которой люди шли на работу.

Источник: Радио Ватикана