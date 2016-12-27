Рождество-2016 во францисканском приходе Новосибирска

Главную Мессу в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в сам день Рождества Христова, 25 декабря, по сложившейся традиции возглавил лично Владыка Иосиф Верт.

А накануне ночью многие верные прихода собрались в этом уютном католическом храме левобережья Новосибирска, чтобы вместе встретить радостный Свет Рождества. Перед полуночной службой был показан рождественский спектакль, подготовленный молодежью прихода. Ровно в полночь началась праздничная Месса Навечерия Рождества, которую сослужили два священника-францисканца (собственно, вся новосибирская община OFM) – о. Коррадо Трабукки и о. Грациан Пиотровски.

Храм был полон, но как всегда места хватило всем, что лишний раз подтвердило гостеприимную славу прихода. А сама ночная Месса была удивительно лёгкой, бодрой и радостной.

Утром 25 декабря, немного восстановив силы после ночной службы, весь приход – клир, верные и гости прихода вновь поспешили в храм, чтобы встречать самую кульминацию Торжества Рождества Христова вместе с Правящим Архиереем (на Рождественский Сочельник Владыка служил праздничную Мессу в главном приходе Преображенской епархии).

В начале утренней службы с приветственным словом к Епископу обратился настоятель прихода о. Коррадо Трабукки:

«Дорогой отец Епископ! Мы полны радости, что Вы сегодня с нами! И мы все вместе, как Единое Тело Христова, как Церковь Его, празднуем Его Рождество Иисуса Христа. И я хочу Вам напомнить слова 112 Псалма: ‘Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю; из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего’. Это – о Рождестве. Бог посмотрел на нас и ещё из праха избрал нас… Святой Франциск тоже радуется с нами сегодня и присутствует незримо на празднике Рождества Христова».

В свою очередь, Владыка поздравил общину с наступившим праздником и поблагодарил отцов-францисканцев за то, что они не забывают регулярно приглашать Епископа на рождественскую службу.

О ярких красках этого праздника рассказывают фото Оксаны Кондратьевой и Александра Эльмусова:

