Рождественская ярмарка в Варшаве

28 ноября началась традиционная для польской столицы Рождественская ярмарка, сообщает сайт Radio Polsha.

Несмотря на название, ярмарка продлится вплоть до 8 января, так что все желающие еще успеют её посетить.

Рассказывает организатор мероприятия – Агнешка Бальцежак:

Агнешка Бальцежак: Если я что-то и должна сказать слушателям, то это: «Придите и посмотрите на все сами». Мало того, что у ярмарки прекрасное оформление, так еще и место очень престижное – на барбакане, возле главной варшавской рождественской елки и знаменитой Колонны Сигизмунта. Участники ярмарки – это гости со всей Польши, а также представители из Литвы, Венгрии, Белоруссии, Украины, которые продают свою продукцию.

Кстати, и самой Агнешке Бальцежак есть чем угостить.

Агнешка Бальцежак: У нас тут гриль, можно съесть очень вкусную свиную рульку – «голёнку», а также бигос, колбаску с лучком, вкуснейшую большую «пайду» — это пшенично-ржаной хлеб на закваске со смальцем и соленым огурцом, а также другие польские блюда, вкуснотища!

Но, идем дальше, наряду с палаткой с глинтвейном и инструментами из шоколада, видим палатку с венгерским флагом. Здесь продается что-то очень похожее на пшеничную лепешку.

Это венгерский лангош, или венгерский жареный хлеб. Можно выбрать с различными вкусами. Самым традиционным является лангош с чесноком, сметаной и сыром. Однако, можно попробовать лангош в сладком варианте, например, с шоколадной пастой, сгущенным молоком или клубничным джемом. Стоимость от 10 до 13 злотых в зависимости от того, с какой начинкой вы выберете. Думаю, если вы поедете в Венгрию, то это действительно единственное блюдо, которое наверняка необходимо попробовать. Все знают о том, что если вы говорите «Венгрия», то это лангош и куртёшкалач.

Венгерский крученый калач я нашла тут же рядом.

У нас тут традиционные венгерские мучные изделия, хотя их пекут также в Чехии, Словакии, Австрии и Румынии. Сначала мы раскатываем тесто и делаем калач, потом выпекаем его в печи, а в завершение – обмакиваем в одну из предложенных посыпок – в грецких орехах, корице, ванили с какао или кокосовой стружке.

Один калач – 11 злотых. Довольно вкусное лакомство. По вкусу мне напомнило крендельки из школьной столовой… Но, сейчас не об этом.

На ярмарке можно было увидеть необычные вафли.

Bubble waffles – это бисквитные вафли с пузырьками, которые складываются в виде вафельного рожка, а внутрь накладывается мороженое или взбитые сливки, различные соусы, орехи, все натуральное, мы делаем сами.

И, наконец, отправляемся на поиски польского деликатеса, ведь какая же ярмарка обойдётся без пресловутого осцыпка — традиционного татранского копчёного овечьего сыра, изготовляемого польскими гуралями.

Копченый сыр, разогретый на гриле, подается с кисло-сладким клюквенным джемом. Есть большие и маленькие кусочки. Цена очень низкая. 3 злотых (75 евроцентов) – за маленький, 6 злотых (1 евро 35 центов) – за большой. Клюква бесплатно.

И тут же слышу русскую речь. Оказалось, это два парня украинца, приехали в Варшаву на праздники, как раз покупали осцыпки.

Тепло и вкусно. И дешево. Отличная ярмарка, фантастика. Еда нравится – это самое первое, и глинтвейн… Пойдем гулять, ты доработала? Заканчивай работу и пошли гулять!

Но, гулять я пойти не могла, потому что на тот момент всю ярмарку еще не обошла. А она едой не ограничивается.

В моей палатке продается очень много изделий из шерсти, которые изготовлены в Литве: пледы, подушки, носки, гольфы, накидки, шарфы. Продукция не очень дешевая, но это качественная продукция. Пледы по 190 злотых (45 евро), детские – по 80-120 злотых. Пончо стоит 240 злотых, накидки по 200 злотых, шарфы-палантины – 150 злотых, носочки женские – по 35, мужские – по 40 злотых.

Продукция очень нужная, ведь зимой хочется согреться.

Ну, и конечно декорации для праздника!

Мы находимся у палатки с елочными шарами. Они сделаны из стекла, произведены в Польше. Если есть елка на праздник, то она должна быть украшена. Цена наших шаров от самых маленьких за 5 злотых (чуть больше 1 евро) до больших диаметром 15 сантиметров – за 40 злотых (около 9 евро). Самой большой популярностью пользуются шары с кружевными узорами либо прозрачные. А в силу того, что мы находимся на Барбакане, где очень много туристов, то покупают также шары с изображением польского флага и герба.

Посетители ярмарки – это и поляки, и туристы, причем туристов, пожалуй, больше. Но, мне удалось поговорить с местными жителями.

Ярмарка очень хорошая, особенно на фоне этой большой украшенной елки на Замковой площади. Можно не только полюбоваться на иллюминацию, но и пройтись, что-то купить. Мы, например, купили осцыпек и леденец на палочке.

Вообще очень здорово, очень красиво все это выглядит. Много огней, много приятных запахов, много поводов для покупки красивых подарков. И что важно — много региональных продуктов. Очень хорошая атмосфера и инициатива.

Собиралась я уже уходить, но услышала удары по металлу. Подошла ближе – коваль. Например, подкова на счастье у него стоит 25 злотых.

Что же касается времени изготовления такой подковы, то это занимает от 15 минут до получаса, в зависимости от того, насколько устал коваль. Большую часть времени при этом занимает разогрев металла. Сама ковка – пять минут. Металл быстро остывает. Когда становится цвета вишни – уже слишком холодный и рыхлый.

Всего, что есть на ярмарке, не перечесть. Киндзюк, копченая говядина, литовский хлеб, свиная и говяжья вяленая полендвица, литовский мед с разными вкусами, квашеный чеснок, домашний хрен и аджика. Фрукты в шоколаде, а также изделия декоративно-прикладного искусства. Обязательно приходите: ярмарку можно посетить до 8 января.

Всем хорошего настроения и веселых праздников!

Репортаж записала Е.Самоделкина

Фото: facebook.pl/Patryk Szurgot Photo