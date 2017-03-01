Россия проведет 7 марта в Женеве конференцию по поддержке христиан

Россия проведет 7 марта в Женеве конференцию по поддержке христиан и представителей других религий, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, выступая в ходе 34-й сессии Совета ООН по правам человека, проходящей в Женеве.

«Выражаем признательность всем партнерам, поддержавшим нашу совместную инициативу о проведении конференции «Взаимное уважение и мирное сосуществование как условие межрелигиозного мира и стабильности: поддержка христиан и представителей других религий», которая пройдет здесь, в Женеве, 7 марта», — сказал он.

По его словам, Россия надеется, что участие в конференции высокопоставленных церковных иерархов, в том числе митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева), вместе с государственными деятелями и экспертами в данной области «позволит не только обсудить существующие вызовы и угрозы, но и обозначить пути их преодоления на основе положительного опыта многих поликонфессиональных стран».

Источник: РИА Новости