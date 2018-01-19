Россия отказалась присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия‍

МОСКВА, 19 января. Россия не станет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

По его словам, которые приводятся на сайте МИД, «полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения».

При этом, добавил глава ведомства, должна быть обеспечена безопасность всех государств, в том числе обладающих ядерным оружием, как предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Лавров добавил, что ДЗЯО «далек от этих принципов» и «провоцирует глубокие разногласия между членами международного сообщества».

Министр подчеркнул, что Россия выступает за построение безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами.

Ранее о возможных негативных последствиях ДЗЯО говорил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он указывал, что договор не сможет способствовать ядерному разоружению, поскольку не учитывает интересы в области безопасности ядерных государств.

Договор о запрете ядерного оружия подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран. Гайана, Таиланд и Ватикан уже ратифицировали его. Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать документ.

Источник: РИА Новости