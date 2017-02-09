Режиссер Паоло Соррентино написал книгу о «Молодом папе»

В Италии начались продажи книги «Вес Бога» (Il peso di Dio), написанной режиссером, обладателем премии «Оскар» Паоло Соррентино по мотивам собственного сериала «Молодой папа».

Сериал в минувшем сезоне с успехом прошел по сети цифрового платного телевидения Sky в Италии и еще нескольких странах. Роль несуществующего американского кардинала Ленни Белардо, который становится самым молодым в истории понтификом под именем Пий XIII, сыграл Джуд Лоу. По сюжету Пий имеет противоречивый подход к религии и вере, а также отказывается появляться на публике. Сначала необычный папа вызывает недоверие у окружающих, однако вскоре они начинают верить в его святость. Сам понтифик переживает травму брошенного ребенка — родители-хиппи оставили его в монастыре, когда ему было восемь лет.

Ранее сообщалось, что Соррентино уже работает над продолжением фэнтезийной истории о самом необычном главе Римско-католической церкви, в которой затрагиваются острейшие проблемы Ватикана и Церкви в современном мире. Режиссер заявил, что своей книгой хотел пояснить, как родился этот персонаж. «Но не стоит, как и в фильме, искать мораль», — посоветовал Соррентино.

Режиссер, который почти всегда сам пишет сценарии к своим фильмам, признался, что идея «Молодого папы» родилась очень давно. «Я работал над этим много лет, но меня тормозила самоцензура. Я полагал, что в нашей стране на эти темы наложено табу. Но я ошибался. Духовенство всегда одновременно и привлекало меня, и вызывало недоверие. С миром священников я познакомился достаточно хорошо на протяжении пяти лет, когда учился в классическом лицее, которыми управляли салезианцы», — поделился Соррентино.

На счету 46-летнего режиссера семь полнометражных фильмов. Премьеры почти всех проходили на Каннском кинофестивале. Картина «Великая красота» (La grande bellezza, 2013) была удостоена «Оскара» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Источник: ТАСС