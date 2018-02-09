Реколлекции для семей прошли в Сургуте (свидетельства и фото)

«Дом на скале» – под таким названием с 26 по 28 января в приходе Св. Иосифа Труженика в городе Сургуте проходили евангелизационные реколлекции. Ниже – личные свидетельства гостей из Украины, супружеской пары, выступившей на этом мероприятии в качестве ведущих.

Слава Иисусу Христу!

Мы, супруги Андрей и Наташа Обруч, принадлежим к движению «Домашняя Церковь», г. Хмельницкий, Украина.

Предложение принять участие в проведении реколлекций для семей «Дом на скале» (Мф 7,24-27) в городе Сургуте стало для нас неожиданностью. Мы восприняли данное предложение ответственно и, в тоже время, с радостью и волнением. Мы сразу же обратились к нашей общине с просьбой о молитве за нас и за людей, которые будут принимать участие в этих реколлекциях. Перед самым отъездом мы попросили благословения у нашего епископа, ординария Каменец-Подольской епархии Леона Дубравского, который вместе с благословением передал привет для всей той общины, куда мы едем, зная, что там много людей из Украины.

Наши волнения были при первом же знакомстве развеяны тёплым приемом о. Марека, настоятеля прихода Святого Иосифа Труженика, Сестер от Ангелов Иоанны и Терезы, а также супружеских пар общины.

На этих духовных упражнениях мы поделились свидетельством своего обращения к Богу и присоединения к общине «Домашняя Церковь», а также тем, какое большое значение имеет для нас ее формация, которая помогает супругам вместе продвигаться к святости и хорошо воспитывать детей в христианском духе. В свою очередь, Тереса Андрущишина провела занимательные лекции на тему «Половое воспитание детей в семье».

За время реколлекций нам довелось убедиться в искренней открытости людей на Слово Божие, на действия Святого Духа, как и в их огромном желании принять Иисуса Христа в качестве своего Господа и Спасителя. Со своей стороны, проповеди о. Марека помогали глубже раскрыть темы конференций. Все вместе, как одна семья, мы молились, учились, веселились и даже немного работали.

В реколлекциях принимали участие семьи разного возраста, каждая из которых была для нас большим даром открытости и свидетельства сохранения веры и обращения к Богу. В молодых семьях мы увидели свидетельство доверия к Богу, выражавшееся в том, что они не побоялись морозов и переживали реколлекции вместе со своими маленькими детишками от начала до конца.

В воскресение, после Св. Мессы и заключительной встречи реколлекций в Сургуте, мы отправились город Ноябрьск, где разделили радость престольного праздника Обращения Святого Апостола Павла с общиной местного прихода. После Св. Мессы в Ноябрьске, в ходе Агапы, мы поделились пережитыми реколлекциями, а прихожане, в свою очередь, поведали о себе и об истории возникновения прихода.

Мы молимся Господу о плодах завершившихся реколлекций, которые могли бы способствовать дальнейшему духовному развитию общины. Мы возносим благодарение Богу за каждого человека, которого встретили на нашем пути, и за Его огромную любовь к нам.

Позже у нас были ещё две встречи с общинами в Тюмени и Москве, где мы поделились своим свидетельством и пережитыми реколлекциями. Уставшие, но счастливые мы вернулись домой. Надеемся на новые встречи в оазах Домашней Церкви в Украине.

С Богом!

Андрей и Наталья

***

А вот свидетельства местных участников реколлекций:

Обожаю реколлекции!!!

Это такая радость, еще раз услышать Слово Божие!!! Почувствовать Его любовь, заботу о тебе, о твоей семье. После таких встреч, бесед, приходит понимание, что жила не так, как задумал Господь!! Понимание того, что не надо пытаться всё построить и обустроить вокруг себя, надеяться только на себя. Мы очень слабы, без Божьей помощи мы немощны. Я бы многое отдала за то, чтобы услышать лекцию «Семейная жизнь и воспитание детей согласно Божьему замыслу» раньше, когда у нас были маленькие дети. Когда росли мои дети, а я была на работе, точнее на двух работах, зарабатывала, чтобы «жить как люди». И жизнь кипела: у меня было столько дел, у меня было столько задач, столько подчиненных, которым надо было уделить время, решить их вопросы.

Решить вопросы… На семью не оставалось ни времени, ни сил: вечером кушать приготовила, уроки просмотрела и готовлюсь к завтрашнему дню. По пятницам ходили компанией (без супругов) «отдыхать», в субботу и воскресенье отдыхала от «отдыха», считала, что имею на это право. Слава Богу, что не ушел муж, хоть я часто обижалась на него за то, что он не понимает меня, ведь я так за неделю устаю, я стараюсь для семьи и ради семьи. Мужа понять я даже не пыталась. Считала, что делаю всё правильно.

Дети выросли – без меня, без моей любви, я их очень любила и люблю, но не считала обязательным говорить им об этом, ведь я и так старалась обеспечить их всем!!! Духовное я подменяла материальным. Слава Богу, с ними был папа!!! Бесконечно благодарю своего мужа за то, что в тяжелое для семьи время он выстоял! Если бы я раньше услышала, что угодно Богу!! Как растить детей в любви, как сохранить любовь между мужем и женой… Тогда многих проблем в семье удалось бы избежать. Но время, увы, уже не отмотать назад, так что живу теперь с грузом ошибок.

Дорогие мои братья и сестры!!! Не придя на реколлекции, вы так много потеряли!!!! Всех денег не заработаешь: я, сколько ни работала, богатой не стала. Да и не нужно это!!! В каждой семье столько проблем, и мы как бы решаем их, даже нет времени прийти на реколлекции, всё дела да дела!!! Теперь я понимаю: любое дело спорится, если начать его с молитвы.

Отец Марек научил нас препоручать все наши хлопоты и заботы Иисусу: нужно озвучить проблему, закрыть глаза души и сказать: «Иисус, Ты этим займись!» И пока Иисус занимается вашими проблемами, спокойно отправляться на реколлекции! Я поняла главное: Иисус приходит, чтобы спасти нас, и не только нас, но и наши СЕМЬИ!!! Очень рада за тех, кто пришел!!!! Но огорчена из-за тех, кто не пришел: мне искренне жаль, что у вас не получилось быть с нами, но надеюсь, что для следующих реколлекций у вас обязательно найдется время. Я благодарна о. Мареку за организацию, за молитву… Сегодня я все свои проблемы отдала Иисусу!!! Верю, что Он займется ими. Благодарю наших замечательных сестер, Терезу и Иоанну, наших одухотворенных гостей: Тересу с ее огромными глазами, милой улыбкой, и с бесконечной любовью к Иисусу; супружескую пару Андрея и Наташу, от которых исходило тепло и тихая радость… Спасибо им огромное! Спасибо всем, кто очень вкусно нас кормил! Храни вас Господь!

Галина

Дорогие братья и сёстры!

Хочу поделиться своими впечатлениями от недавно завершившихся реколлекций.

Встреча проходила в тёплой и дружественной обстановке. Приехавшие из Украины гости, супруги Наталья и Андрей, и сестра Тереса, поделились с нами своими знаниями и свидетельствами. Я, как новичок, узнала много нового и получила очень яркие впечатления.

У меня душа до сих пор ликует. Я просыпаюсь каждое утро в приподнятом настроении. У меня появилось желание жить и помогать всем. И я поняла одну истину: теперь я начинаю свой день с Иисусом и чувствую Его присутствие во всём, что бы я ни стала делать.

При этом я хочу сказать: «Спасибо тебе, ГОСПОДИ, что Ты есть! И что привёл меня к Себе, пусть и поздно, но всё-таки не оставил, а привёл. И я теперь хочу жить только с Тобой, стараюсь жить в согласии с Твоим Писанием. СПАСИБО ГОСПОДИ, ЧТО ТЫ ЕСТЬ И ЧТО ЛЮБИШЬ МЕНЯ!»

Ирина

Слава Иисусу Христу!

Вот несколько мыслей, которыми я хочу поделиться по следам реколлекций для семей. Дни, проведённые в храме и с духовной семьёй, были счастливыми и познавательными. Программа встреч, предложенная участникам, была полезна, особенно в наши дни. Во встрече принимали участие молодые семьи, были семьи с жизненным опытом, и всем было интересно познавать процессы духовного возрастания семьи. Отец Марек поделился сведениями об одном неаполитанском священнике, и его рассказ очень взволновал моё сердце. Теперь, после каждой моей молитвы, я уверенно говорю: «Иисус, Ты этим займись!» Все мы носим в себе груз мучений, переживаний, сомнений: словом, груз греха. Если всю эту боль отдать Ему и превратить беспокойство в молитву, все наши проблемы разрешатся. И мы услышим ответ Иисуса: «Уверяю тебя, что займусь!»

Супруги Андрей и Наталья рассказали о «Домашней Церкви», этом большом духовном движении в Украине. Их семейная пара, подобно самым настоящим апостолам, колесит по городам и весям, чтобы поделиться опытом и привлечь как можно больше семей к очагу Христа.

Я благодарю сестру Тересу, специалиста по делам семьи. Тема встречи «Дом на скале» дала пищу уму и сердцу и помогла пересмотреть состояние моих семейных отношений. Сам Господь призывает нас строить свои дома на скалах, но, к сожалению, мы часто строим их на песке, что приводит к их затоплению водами. Чем выше стоит дом, тем труднее его построить, чем скалистее, тем страшнее, но…, тем ближе к небесам! Я хочу сказать огромное «спасибо» нашим сестричкам: Иоанне и Терезе. Весь день они, как заботливые мамы, воспитатели, обихаживали наших маленьких детей, наших ангелочков, играли с ними, кормили их. А обед был организован с помощью наших прихожанок. Хочу пожелать всем, кто читает моё свидетельство, доброго здоровья: пусть Господь дарует вам то благо, о котором мы, может быть, и не подозреваем, и пусть храм нашей души сияет любовью к Иисусу Христу!

Лилия