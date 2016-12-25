Проповедь Папы Франциска во время Мессы Рождества Господнего: прийти ко Христу

Вечером 24 декабря в ватиканской базилике Папа Франциск возглавил ночную рождественскую Мессу. Праздничное богослужение началось с торжественной входной процессии, пения Календ и возвещения Рождества Христова. В начале Мессы Папа Франциск сошёл к ограде алтаря Исповедания, к яслям с фигуркой Богомладенца, рядом с которыми двенадцать детей в национальных костюмах из разных стран мира, в частности из Польши и Армении, возложили букеты цветов. Во время пения гимна «Слава в вышних Богу» звонили колокола древнего собора.

В начале своей проповеди Святейший Отец отметил, что слова апостола Павла из второго чтения раскрывают тайну этой святой ночи: людям была дарована спасительная Божья благодать, ставшая конкретным выражением любви Бога.

Это ночь славы, которую в Вифлееме провозгласили ангелы и теперь во всём мире возвещаем и мы, подчеркнул Папа. Отныне и навсегда вечный и бесконечный Бог пребывает рядом с нами, и Его уже «не нужно искать в небесных орбитах или в каких-то мистических идеях». Бог стал человеком и уже никогда не покинет наше человечество, Он стал его частью.

Это также ночь света, о котором пророчествовал Исаия: свет, который должны были увидеть люди, ходившие во тьме, окутал пастухов в Вифлееме, и они поняли, что его источник — это новорождённый «Младенец в пеленах, лежащий в яслях». Таков, подчеркнул Папа, знак Божьего присутствия тогда и теперь, и «если мы хотим по-настоящему отпраздновать Рождество, то должны созерцать этот знак: беззащитную простоту новорождённого Младенца» в пеленах: именно здесь пребывает Бог.

Рождество Господне, отметил Папа, пронизано смирением, потому что роскошному достоинству царских хором, власти и силе Бог предпочёл бедность яслей и «поразительную простоту жизни». Чтобы встретиться с Ним, нужно пойти туда, где Он: склониться, стать малым, оставить эфемерные иллюзии, отказаться от наших ненасытных требований, недовольства и печали, для которой всегда найдётся повод. Только так в Вифлееме мы сможем обрести и мир, и радость, и смысл всей жизни, подчеркнул Папа.

Пусть нас, призвал Святейший Отец, глубоко тронет Богомладенец в яслях, но также и те дети, которые сегодня лишены родительской ласки и лежат в подвалах, прячась от бомбардировок, на тротуарах больших городов, на дне лодок, перегруженных мигрантами. Пускай нас глубоко тронут дети, которым не позволяют родиться, которые плачут от голода, которым вместо игрушек дали оружие.

Светлая и радостная тайна Рождества, сказал Папа Франциск, несёт в себе привкус печали, потому что люди не приняли любовь, перед Иосифом и Марией закрывали двери. И сегодня может воцариться такое же безразличие, «когда Рождество становится праздником, на котором главные герои — мы сами, а не Христос; когда блеск торговли бросает тень на свет Божий; когда мы озабочены подарками и остаёмся нечувствительными к тем, кто на обочине. Этот мирской дух взял у нас Рождество в заложники, нужно освободить его».

Однако Рождество, подчеркнул Папа, обозначено прежде всего надеждой, потому что, несмотря на нашу тьму, воссиял Божий свет: Господь любит нас и привлекает к Себе своей нежностью, Он стал одним из нас. Святейший Отец отметил, что название Вифлеем означает «дом хлеба»: Христос приходит в мир, чтобы быть для нас хлебом и даровать нам жизнь. Существует прямая связь между вифлеемскими яслями и голгофским Крестом, на котором Иисус станет преломленным хлебом: это «любовь, которая спасает нас и даёт свет нашей жизни, мир нашим сердцах».

«Войдём же в настоящее Рождество вместе с пастухами, принесём Иисусу нашу подлинную сущность, нашу отверженность и незаживающие раны, наши грехи. Так во Христе мы вкусим истинного духа Рождества: красоту быть любимым Богом. С Марией и Иосифом мы стоим перед яслями, перед Иисусом, Который рождается как хлеб для нашей жизни. Созерцая Его смиренную и бесконечную любовь, выразим Ему нашу простую благодарность: ‘Спасибо, потому что Ты сделал всё это для меня’».

Источник: Радио Ватикана