Президент Александр Лукашенко: в Минске против раскола Православия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске болезненно относятся к происходящим в православии событиям и выступают против его раскола, сообщает РИА Новости.

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви проходит в понедельник 15 октября в Минске под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его главная тема — оценка действий Константинопольского Патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

«Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, (она) в том, что раскол — это всегда плохо и это плохие последствия… А последствия опаснее всего», — сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По его словам, в Белоруссии «очень болезненно относятся к тому, что сегодня происходит в Православии». «К сожалению, наша Церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений, порой — наших неправильных поступков», — подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко также отметил, что «мир изменился». «Мало того, что он ускорился, он изменился не к лучшему. И все население нашей планеты — заложники (этих изменений — ред.). Это, прежде всего, плохое настроение, а настроение — это всегда была ответственность Церкви. Это бьет, прежде всего, по церкви, по служителям Церкви», — продолжил он. В этой связи белорусский президент пожелал Патриарху «мудрости, терпения». «Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле… Уж слишком близко мы подошли к опасной черте», — констатировал он. Лукашенко добавил, что приезд Патриарха в Минск «весьма актуален». «Наверное, так Господом предначертано: в какие-то серьезные моменты мы оказываемся в Минске — и политики, и духовенство. Я это очень ценю, и это нас ко многому обязывает. Владыка, мы справимся с этим», — заявил Лукашенко.

Константинопольский Патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии Церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому Патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного «Киевского Патриархата» Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — «восстановить к общению с Церковью». Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский Патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому Патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всём православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое Православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на Константинопольского Патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской Церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела Поместной Церкви.