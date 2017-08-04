Последовательницы разных религий объединились против торговли людьми

Азиатская конференция религий в защиту мира (ARCP) организовала в Маниле Международную женскую конференцию против рабства. Симпозиум прошёл в Университете Санто-Томас в Сампалок в ознаменование Всемирного дня ООН по борьбе с торговлей людьми. По сообщению католического информационного агентства AsiaNews, впервые роль женщин в различных религиозных традициях была выделена в качестве ключевой для возрождения семейных ценностей и, следовательно, для предотвращения торговли женщинами и детьми. В ходе встречи представительницы различных религиозных общин и организаций по защите прав человека рассмотрели бесчеловечные последствия современного рабства.

Участники отметили рост числа женщин и детей, становящихся предметом торговли людьми. Глобальный индекс рабства в 2016 году показал, что по всему миру почти 45 миллионов человек стали жертвами торговли людьми; из них почти две трети являются выходцами из Азии. Их эксплуатируют на незаконных работах, принуждают к занятию проституцией, используют в качестве детей-солдат.

«Мы отдаём себе отчет в том, что развитие технологий, процесс глобализации и рост экономического разрыва между богатыми и бедными странами обострили спрос и предложение этого современного рабства», — сказала Лилиан Сисон, генеральный секретарь филиппинской Ассоциации религий за мир, которая стала организатором этого мероприятия. «Современное рабство является одной из наиболее прибыльных отраслей мировой экономики», — добавила она. — Драма заключается в том, что зачастую самые близкие люди — родители, матери, бабушки и дедушки и родственники новых рабов, соглашаясь на предложение заработать, становятся соучастниками преступлений, совершаемых против их собственных детей и семьи. Таким образом, именно дом, домашний очаг стоит на первой линии, по которой должна проходить битва против отвратительных преступлений в отношении женщин и детей», — подчеркнула Лилиан Сисон.

Делегаты обличили слишком слабую и неэффективную судебную систему по этим вопросам в Азии.

В завершение конференции её участницы приняли решение встречаться каждый год 30 июля, чтобы отмечать Международный День Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми. Они намерены поддержать Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (2000), Протокол Палермо и другие международные документы по борьбе с торговлей людьми.

Одна из участниц встречи в Маниле сестра Сесилиан Эспенилла работает с «Талита Кум», организацией женщин-католичек по борьбе с торговлей людьми на Филиппинах, созданной Международным союзом генеральных настоятелей (UISG) в 2009 году. В интервью Ватиканскому радио монахиня сказала:

«Мы заявляем, что современное рабство противоречит учениям и ценностям всех религиозных традиций. Современное рабство является преступлением против человечества и тяжким преступлением против Бога».

Источник: Радио Ватикана